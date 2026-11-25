El Ejército de los Estados Unidos detonó el miércoles alrededor de 4.309 kilos de azida de plomo degradada, un explosivo sensible, en búnkeres de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown, mientras los residentes en los alrededores se refugiaban en sus hogares y se preparaban para posibles impactos ambientales.

Aproximadamente una hora antes de la detonación, los vecinos de la zona recibieron una alerta en el móvil de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) en la que se advertía que la evacuación ya no era “segura” ni se recomendaba. La alerta indicaba que los residentes debían refugiarse en el lugar donde se encontraran de inmediato.

Previo a la explosión, los vecinos de Middletown, un pequeño pueblo de unos pocos cientos de habitantes situado cerca de la frontera con Illinois, se apresuraron a preparar sus casas para la explosión, y algunos sellaron las ventanas con tablas de madera. Los habitantes de los pueblos aledaños, e incluso de otros estados, también han tomado precauciones, lo que ha alterado los planes para el Día de Acción de Gracias.

No existe un nivel seguro de exposición al plomo, y los niños y las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables, según señalaron las autoridades. Los mapas del Ejército analizados por The New York Times revelaban que una explosión mal gestionada podría provocar la propagación de partículas tóxicas de plomo a lo largo de más de 388 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo.

Para limitar la propagación del plomo, el Ejército rodeó los búnkeres con barreras rellenas de arena e instaló depósitos de agua y sistemas de nebulización destinados a hacer que las partículas en suspensión se depositen en el suelo. La Agencia de Protección del Medio Ambiente cuenta con equipos que están tomando muestras del aire y del suelo.

open image in gallery Aproximadamente una hora antes de la explosión prevista, los residentes de Iowa recibieron una alerta en el móvil de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias en la que se advertía: “LA EVACUACIÓN YA NO ES SEGURA NI SE RECOMIENDA”. ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

“Por motivos de precaución”, la FEMA recomendó a los residentes de un radio de ocho kilómetros alrededor de la central que se trasladaran a otro lugar y les ofreció alojamiento en hoteles.

Los inspectores descubrieron que los 68 barriles de material se habían deteriorado hasta tal punto que podían explotar en cualquier momento, y los oficiales del Ejército afirmaron que una explosión controlada era la única opción viable.

“La inacción ya no es una opción”, afirmó Eric Shirley, comandante general del Mando de Apoyo del Ejército de los Estados Unidos, en un comunicado.

open image in gallery Una vista de la detonación que se llevó a cabo a las 9 a. m. ( Reuters )

Las autoridades estatales y locales han criticado la decisión del Ejército, y algunas han exigido explicaciones.

“Los ciudadanos de Iowa tienen derecho a saber cómo ha llegado Middletown a esta situación y a conocer por qué la administración considera que esta es la mejor vía a seguir”, escribió el gobernador electo Rob Sand en X.

La explosión se pospuso varias veces antes del miércoles, hasta que un tribunal federal de apelación dio luz verde. Las autoridades del Ejército afirman que deben actuar ahora, antes de que el descenso de las temperaturas aumente el riesgo de una “detonación incontrolada”.

El Ejército trasladó las reservas nacionales de azida de plomo a la planta de Iowa desde bases de todo el país en 2009, tras haber dejado de utilizar ese explosivo. Parte del material ya tenía más de 60 años cuando se trasladó.

Traducción de Michelle Padilla