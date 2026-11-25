Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un inmigrante indocumentado pocos días después de que apareciera en una fotografía tras ganar un premio de un millón de dólares en la lotería.

El sábado pasado, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó en Facebook una foto de Ariel Antonio Velasquez-Morales con un cheque gigante en las manos.

Velasquez-Morales aparecía sonriente tras ganar el premio en East Boston con el juego de raspadito $2,000,000 50X Cashword. Según personal de la lotería, era la primera vez que compraba un boleto de este juego, que cuesta 10 dólares, y logró acertar 11 palabras.

El martes, agentes del ICE detuvieron a Velasquez-Morales durante un operativo en East Boston, según informó la oficina local de la agencia en X, donde también compartieron la misma fotografía del ganador de la lotería con su cheque de un millón de dólares.

“Parece que se le acabó la suerte”, declaró Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, en un comunicado sobre la detención publicado el miércoles.

open image in gallery El sábado pasado, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó una foto de Ariel Antonio Velasquez-Morales con un cheque de un millón de dólares, tras ganar el premio del juego $2,000,000 50X Cashword en East Boston ( Massachusetts State Lottery )

open image in gallery El martes, agentes del ICE detuvieron a Velasquez-Morales durante un operativo en East Boston. Según la oficina local de la agencia, el hombre es de El Salvador e ingresó de forma ilegal a Estados Unidos en mayo de 2013 ( ICE )

Según la oficina del ICE en Boston, Velasquez-Morales es originario de El Salvador e ingresó de forma ilegal a Estados Unidos en mayo de 2013. Casi un año después, en abril de 2014, un juez de inmigración ordenó su deportación.

De acuerdo con Fox News, el hombre intentó escapar cuando los agentes fueron a detenerlo el martes. Tres fuentes del ICE confirmaron al medio que huyó al percatarse del operativo, pero fue capturado poco después.

El miércoles, la oficina del ICE en Boston celebró la detención con otra publicación en X: “¡Bienvenidos a la lotería de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de Boston! Aquí, los inmigrantes indocumentados y los políticos que defienden las ciudades santuario se quedan sin suerte, mientras que los ciudadanos de Nueva Inglaterra que respetan la ley siempre salen ganando”.

Según informó el ICE en un comunicado publicado el miércoles, Velasquez-Morales optó por recibir su premio de lotería en un único pago de 650.000 dólares antes de impuestos.

Un representante de la Lotería Estatal de Massachusetts explicó a The Independent que cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el estado puede comprar boletos de lotería en puntos de venta y ganar premios. Por ahora, se desconoce qué ocurrirá con el dinero de Velasquez-Morales tras su detención.

open image in gallery Según el ICE, Velasquez-Morales permanecerá bajo custodia de la agencia hasta que sea deportado de Estados Unidos ( AFP via Getty Images )

Según el ICE, Velasquez-Morales permanecerá bajo custodia de la agencia hasta que sea deportado de Estados Unidos.

“Los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos no son bienvenidos en Estados Unidos y serán deportados lo antes posible”, señalaron en el comunicado. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE cumple su misión de hacer respetar las leyes migratorias del país, restablecer la rendición de cuentas y proteger a las comunidades estadounidenses”.

A principios de este mes, el ICE anunció que había alcanzado cifras récord de detenciones y deportaciones durante el año fiscal 2026, con más de 491.000 arrestos y 483.000 deportaciones, las cifras más altas desde la creación de la agencia.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE tiene vía libre para localizar y deportar a inmigrantes indocumentados, con el objetivo de salvar vidas estadounidenses”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Sin embargo, muchos estadounidenses consideran que los métodos del ICE son demasiado agresivos, en especial después de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado, lo que desató una ola de indignación pública.

Incluso el presidente Donald Trump reconoció que su política de deportaciones masivas había sido “demasiado dura” tras la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.

Traducción de Leticia Zampedri