Según un informe, Jensen Huang reveló que tuvo “otras amantes” al consejo de administración de Nvidia durante una reunión prolongada y de gran importancia celebrada el domingo por la tarde, antes de que lo reincorporaran como director ejecutivo tras la presión ejercida por el presidente Donald Trump. En su primer día de regreso, les comentó a los empleados que está yendo a terapia.

Han sido dos semanas de altibajos para el multimillonario Huang y su empresa de fabricación de chips de IA después de que él admitiera haber sido infiel a su esposa. Dimitió de su cargo de director ejecutivo el 12 de noviembre, después de que Nvidia se viera sacudida por las acusaciones de sus relaciones extramaritales, entre ellas una con una supuesta espía china y otra con una ejecutiva de Nvidia casada y subordinada suya.

Huang tuvo un inesperado regreso el lunes después de que Trump declarara que el Gobierno de EE. UU. “no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia suponga ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Se supo después que el consejo de administración readmitió a Huang a pesar de que, durante la reunión del domingo, este confesó haber mantenido más relaciones extramatrimoniales además de las dos que ya eran de dominio público, según informó The Wall Street Journal , citando a personas familiarizadas con el asunto.

También se informa que Huang se mostró “arrepentido” por su comportamiento durante las conversaciones decisivas, y el consejo abordó con él “la importancia de la franqueza y la honestidad”, según el periódico.

open image in gallery Según The Wall Street Journal , Jensen Huang reveló que tuvo “otras amantes” al consejo de administración de Nvidia durante una reunión prolongada y de gran importancia, antes de que este le reincorporara a su cargo tras la presión ejercida por el presidente Donald Trump. ( Reuters )

Cuando Huang regresó a la oficina el lunes, donde recibió una bienvenida digna de una estrella del rock, se disculpó ante sus empleados (muchos de los cuales tienen participaciones en la empresa) y se comprometió a “ser un mejor director general en esta segunda etapa”.

“Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto”, expresó Huang en un video. Y agregó: “He cometido algunos errores muy graves y voy a esforzarme mucho para volver”.

Durante una reunión con toda la plantilla celebrada el martes, volvió a pedir disculpas a los empleados y les dijo que está yendo a terapia, informó The Wall Street Journal.

El diario The Independent se puso en contacto con Nvidia en busca de comentarios.

Huang admitió haber sido infiel a su esposa, Lori Huang, con quien lleva casado 41 años. Uno de los casos denunciados que suscitó inquietudes en materia de seguridad fue el de la exdirectora de Megaspeed, Alice Huang, quien no es pariente de Jensen a pesar de tener el mismo apellido. Los servicios de inteligencia estadounidenses han afirmado que la ejecutiva facilitó el envío de microchips de Nvidia a empresas chinas como parte de una operación de inteligencia extranjera.

Posteriormente, Huang fue acusado de mantener una relación con Kimberly Powell, la vicepresidenta de atención médica de su empresa, que también está casada.

Ninguna de las dos mujeres se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones y su esposa, Lori Huang, aún no ha hecho declaraciones. Si se divorcia de Huang, podría obtener una indemnización excepcional de 75.000 millones de dólares, según Forbes.

open image in gallery Huang admitió haber sido infiel a su esposa, Lori Huang (en la foto). Dimitió de su cargo de director ejecutivo el 12 de noviembre, después de que Nvidia se viera sacudida por las acusaciones de sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una supuesta espía china y otra con una ejecutiva de Nvidia casada y subordinada suya ( AFP/Getty )

Trump, quien, según un informe, podría haber ganado hasta 15 millones de dólares gracias al regreso de Huang, y el vicepresidente J. D. Vance intervinieron durante el fin de semana para presionar a favor de la reincorporación de Huang. La presión del presidente para reincorporar a Huang se intensificó a finales de la semana pasada, tras regresar a Washington de un viaje a China y observar la caída de la bolsa el viernes.

El presidente admitió ante la CNBC que había presionado al consejo de administración de Nvidia para que le restituyera. “Hablé con ellos, digámoslo así” —afirmó Trump el lunes— “Y los convencí… Cerré el trato… La junta directiva decidió hacer lo que queríamos hacer”.

Al responder sobre las preocupaciones internas respecto a la conducta de Huang, el presidente insistió en que el directivo tecnológico “no hizo nada malo”.

Nvidia afirmó en un comunicado que había recibido la opinión de “altos cargos” del Gobierno de EE. UU. antes de revertir su decisión. Asimismo, el consejo de Nvidia expresó su confianza en que la opinión respalda que la reincorporación de Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional.

open image in gallery Uno de los casos denunciados que suscitó inquietudes en materia de seguridad fue el de la exdirectora de Megaspeed, Alice Huang, quien no es pariente de Jensen a pesar de tener el mismo apellido. Los servicios de inteligencia estadounidenses han afirmado que la ejecutiva facilitó el envío de microchips de Nvidia a empresas chinas como parte de una operación de inteligencia extranjera ( Reuters )

A pesar del respaldo de la Casa Blanca, la decisión suscitó una reacción inmediata por parte de los legisladores del Capitolio, donde persisten las preocupaciones en torno a la seguridad nacional y las posibles infracciones de las normas de control de las exportaciones.

El New York Times informó el domingo que Alice Huang mantuvo contacto con un funcionario de la principal agencia de inteligencia china durante más de un año mientras duraba su relación. Además, su empresa, Megaspeed, con sede en Singapur, está siendo investigada por el Departamento de Justicia por presuntamente introducir de contrabando en China chips de Nvidia sujetos a restricciones.

En su comunicado del lunes, Nvidia afirmó que contrataría a un responsable de cumplimiento normativo y que su investigación interna sobre el asunto continuaría con la colaboración de Huang.

Está previsto que Huang comparezca ante la Comisión de Banca del Senado la semana que viene.

Jasmine Fernández colaboró en este reportaje

Traducción de Michelle Padilla