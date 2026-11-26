El vicepresidente J. D. Vance recibió duras críticas después de intentar responsabilizar al expresidente Barack Obama por el material tóxico con plomo que el Ejército detonó el miércoles en Iowa.

En los días previos a la explosión controlada de casi cinco toneladas de azida de plomo en Middletown, surgieron preocupaciones por la posible contaminación ambiental, justo antes del Día de Acción de Gracias.

Dado que el Ejército había descubierto en marzo que parte del material se había cristalizado, lo que aumentaba el riesgo de una explosión espontánea, Vance tuvo que responder por qué el Gobierno había tardado tanto en llevar a cabo la detonación.

En lugar de centrarse en los últimos meses, el vicepresidente se remontó 17 años atrás y arremetió contra Obama.

“Creo que hay que recordar que este era un problema que se venía postergando”, declaró Vance a los periodistas el miércoles. “Si nos remontamos a 2009, durante el Gobierno de Obama, se almacenó este material tan inestable sin un plan concreto para trasladarlo ni para neutralizarlo”.

​“Cuando digo ‘se almacenó’, me refiero al Gobierno de Obama. Fue el Gobierno de Estados Unidos el que hizo esto en 2009”, continuó. “Nosotros, es decir, el Gobierno de Trump, nos enteramos hace unos seis meses de que no había una buena solución para este problema”.

open image in gallery El vicepresidente J. D. Vance responsabilizó al expresidente Barack Obama tras la detonación controlada de azida de plomo almacenada en una instalación militar de Iowa ( Fox News )

​Las críticas de Vance al Gobierno de Obama hacen referencia a una decisión tomada en 2009 para concentrar las reservas restantes de azida de plomo del Ejército en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa.

​Sin embargo, sus detractores no tardaron en señalar en X que Trump estuvo al frente de dos de los tres gobiernos que sucedieron al de Obama.

​“Desde que Barack Obama dejó el cargo, hubo tres gobiernos, y dos de ellos estuvieron encabezados por Donald Trump”, escribió David Axelrod, exasesor principal de estrategia política de Obama. “¡Por favor!”.

​Por su parte, la reconocida escritora Joyce Carol Oates, una dura crítica de Trump, se burló de los intentos del Gobierno de responsabilizar al expresidente.

​“¡Vaya! Ahora retroceden una generación para culpar a Obama en lugar de Biden”, escribió. “Si los votantes les hubieran dado otros dos años a los republicanos, pronto estarían culpando a Bill Clinton y, con el tiempo, a Franklin D. Roosevelt”.

​“Esto confirma que la ‘ola azul’ fue una buena idea y que también lo será en 2028”, agregó.

open image in gallery La posible formación de una nube de polvo contaminante tras la explosión había generado preocupación por sus efectos en las zonas cercanas ( Getty )

​El periodista Brian J. Karem también se burló de las declaraciones de Vance y bromeó con la posibilidad de que el Gobierno de Trump responsabilizara a otros expresidentes.

​“¡Pensé que era culpa de Clinton! O quizá de Kennedy, Roosevelt o Hoover…”, ironizó.

​Por su parte, el abogado penalista Scott Greenfield comentó: “Vance se va a sentir bastante ridículo cuando descubra que hubo otro Gobierno republicano entre el de Obama y el actual que podría haber resuelto el problema, pero no lo hizo y también lo dejó para después”.

​Sin embargo, Vance no es el único integrante del Gobierno actual que ha culpado a sus predecesores, ya que el propio Trump también responsabilizó a Obama.

​En una publicación en Truth Social, el presidente se refirió a las preocupaciones por la posibilidad de que la detonación de las reservas de azida de plomo liberara una nube de polvo con partículas cancerígenas.

open image in gallery Las reservas de azida de plomo estaban almacenadas en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown ( Reuters )

​“Tras la detonación perfecta, se liberó un 0,000 % de sustancias cancerígenas atribuibles a Obama en el hermoso aire de Iowa. “¡TODOS HICIMOS UN GRAN ESFUERZO!”, escribió Trump el jueves por la mañana.

​Varias organizaciones ambientalistas habían presentado demandas para intentar impedir la explosión, mientras que Marjorie Taylor Greene, antigua aliada del movimiento MAGA, acusó al Gobierno de Trump de planear la detonación de una “bomba sucia” en Iowa.

​Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) confirmó en un comunicado que los sistemas de monitoreo del aire en tiempo real no habían detectado “ninguna presencia de plomo en el aire” después de la explosión.

Traducción de Leticia Zampedri