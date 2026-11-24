Según trascendió, el subdirector del FBI, Chris Raia, se jubilará el próximo mes, con lo que se convertirá en el tercer funcionario en dejar ese cargo durante la polémica gestión de Kash Patel al frente de la agencia.

Raia, considerado una figura estabilizadora dentro del FBI en medio del turbulento mandato de Patel, tendría previsto dejar la agencia en diciembre, tras menos de un año en el puesto, según informó The Washington Post.

El funcionario, con una larga trayectoria de carrera dentro del FBI, era responsable de la operación diaria del organismo, y su posible salida dejaría una vacante clave por cubrir.

Raia fue elegido para reemplazar al podcaster afín al MAGA Dan Bongino, quien dejó el organismo en diciembre pasado tras versiones de choques con la entonces fiscal general Pam Bondi por el manejo que hizo la administración de los archivos de Jeffrey Epstein.

Bongino compartía el cargo de subdirector con Andrew Bailey, exfiscal general de Misuri, quien renunció en septiembre y aún no ha sido reemplazado. Según destacó The Washington Post, ninguno de los dos tenía experiencia previa en el FBI antes de asumir el segundo puesto de mayor jerarquía de la agencia.

open image in gallery La subdirectora del FBI, Chris Raia, se retiraría el próximo mes, lo que lo convertiría en el tercer funcionario en dejar ese cargo bajo la gestión de Kash Patel ( AFP/Getty )

Según fuentes cercanas a la salida de Raia, el funcionario contribuyó a crear un ambiente “más tranquilo y profesional” en el FBI, además de destacarse por su experiencia al frente de investigaciones antiterroristas.

The Independent se puso en contacto con representantes del FBI para solicitar comentarios.

Desde que Patel asumió la dirección del FBI, la agencia se ha visto envuelta en numerosas controversias y una serie de despidos. En febrero, por ejemplo, fueron despedidos al menos 10 empleados que habían participado en la investigación sobre los documentos clasificados encontrados en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump.

Durante su comparecencia ante el Congreso, Patel justificó los despidos al acusar a los agentes de haber “utilizado al FBI como arma política”. Los afectados rechazaron las acusaciones y presentaron una demanda contra el director en octubre.

A las controversias internas se suman los cuestionamientos sobre la conducta personal de Patel, desde acusaciones de consumo excesivo de alcohol, que él niega de forma tajante, hasta señalamientos por el presunto uso de aviones oficiales para viajes personales.

Además, Patel mantiene una disputa legal con The Atlantic después de que el medio publicara un informe en el que se afirmaba que el director vive con un profundo temor a ser despedido y suele consumir alcohol en exceso, lo que habría generado preocupación entre funcionarios del FBI y otras personas fuera de la agencia.

En respuesta, Patel presentó una demanda por difamacióncontra The Atlantic, en la que reclama 250 millones de dólares. Por su parte, representantes del medio defendieron su trabajo periodístico y aseguraron que “no se dejarán intimidar por actos de represalia con motivaciones políticas”.

open image in gallery POLÍTICA DE EE. UU. - CONGRESO - PATEL ( AFP/Getty )

La semana pasada, Raia sustituyó a Patel en la audiencia anual sobre “Amenazas Mundiales” del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, después de que, según los legisladores, el director del FBI se “negara” a comparecer.

El presidente republicano del comité, Andrew R. Garbarino, expresó su “decepción” por la ausencia de Patel.

Raia, exoficial de la Guardia Costera, ingresó al FBI en 2003 y, durante sus más de dos décadas de trayectoria, investigó casos de delitos violentos, narcotráfico y pandillas, además de dirigir investigaciones sobre terrorismo y seguridad nacional.

Entre sus actuaciones más destacadas figura su participación en la coordinación de la respuesta al ataque mortal con un camión ocurrido en Nueva Orleans el día de Año Nuevo del año pasado. En abril, asumió la dirección de la oficina del FBI en Nueva York, tras ocupar uno de los principales cargos de contraterrorismo en la sede central de la agencia.

Traducción de Leticia Zampedri