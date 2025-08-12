Reunión Trump-Putin: Casa Blanca intenta bajar las expectativas sobre un posible acuerdo de paz

Más de 200 días después del plazo autoimpuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania en el primer día de su segundo mandato, la Casa Blanca reconoció discretamente que no es probable que su próxima cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, desemboque en un alto el fuego.

El presidente y su homólogo ruso tienen previsto reunirse el viernes en una apresurada cita en Alaska, EE. UU., lo que otorgará a Putin el honor de ser recibido en territorio estadounidense por un presidente estadounidense y pondrá fin al aislamiento internacional al que se enfrenta desde que lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El lunes, Trump dijo que, a los dos minutos de sentarse con Putin, podría darse cuenta de si el líder ruso está realmente interesado en llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que él mismo comenzó.

En declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca, dijo: “Puede que le diga: 'mucha suerte, sigue peleando', o puede que le diga que podemos llegar a un acuerdo”.

Ese acuerdo, según Trump, podría implicar el intercambio de parcelas de tierra entre el control ruso y el ucraniano a cambio de la paz. Es una idea que también ha abordado el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha rechazado esta opción en múltiples ocasiones.

Un funcionario de la Casa Blanca que habló con el medio Politico antes de la cumbre dijo que Putin, quien se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, la semana pasada, pidió la reunión con el presidente estadounidense y sugirió una solución al conflicto. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca afirman ahora que el encuentro podría no producir un acuerdo concreto para la paz.

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunirán esta semana. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca están poniendo en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania ( Sputnik )

“Puede que no sea un plan viable, pero se dejó una intención por escrito, lo que demuestra un avance”, dijo el funcionario.

El funcionario agregó que Trump vio la disposición de Putin a reunirse como un “progreso”, y está dispuesto a “escucharlo”, mientras que un segundo funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump usaría la reunión para “evaluar qué tan importante [era] para Putin llegar a un acuerdo de paz”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también pareció rebajar las expectativas cuando se le preguntó por las perspectivas de Trump sobre la reunión: dijo que sería un “ejercicio de escucha para el presidente” y reconoció que la ausencia de Zelensky dificultaría, si no imposibilitaría, que de las conversaciones bilaterales surgiera alguna solución real al conflicto.

“Solo una de las partes implicadas en esta guerra va a estar presente, por lo que el presidente solo intentará conseguir una comprensión más firme y mejor de cómo podemos poner fin a esta guerra”, declaró.

“El presidente heredó este conflicto y está decidido a ponerle fin. Es una situación muy complicada”, añadió.

Leavitt también afirmó que Trump “[esperaba] que en el futuro [pudiera] haber una reunión trilateral” entre él, Putin y Zelensky para “finalmente poner fin a este conflicto”, al tiempo que afirmó que Trump “realmente [había] agotado todas las opciones” y “tomado todas las medidas para lograr la paz a través de una solución diplomática”.

“Creo que el hecho de que el presidente de EE. UU. se siente en una sala con el presidente de Rusia, cara a cara, en lugar de hablar por teléfono, dará al presidente Trump la mejor indicación de cómo poner fin a esta guerra y hacia dónde se dirige”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello