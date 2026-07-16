“Perdimos el Mundial, pero las Malvinas son nuestras”: Gobierno británico se pronuncia tras pancarta de Argentina

El Gobierno británico ha respaldado las peticiones para que la FIFA investigue si los jugadores argentinos infringieron las normas al ondear una pancarta en apoyo de las reivindicaciones de su país sobre las islas Malvinas, e insistió: “Perdimos el Mundial, pero las islas Malvinas son nuestras”.

Se desató una polémica internacional cuando los jugadores argentinos mostraron una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, tras su victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Las tensiones entre Reino Unido y Argentina se desbordaron tras el partido de fútbol, y Argentina acusó a un buque de guerra británico de una “entrada ilegal” en sus aguas, apenas unas horas después de la victoria.

Pero un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico, afirmó que el viaje se ajustaba al derecho internacional y dijo que Argentina había sido notificada en su totalidad del movimiento del buque, que formaba parte de una “visita logística rutinaria a Chile”.

El portavoz continuó: “Perdimos el Mundial, pero las islas Malvinas son nuestras”.

“Nuestra postura no ha cambiado; la autodeterminación reside en los isleños. Nuestro compromiso con los habitantes de las Malvinas jamás flaqueará”, expresó.

Añadió que cualquier medida que se deba tomar “[correspondería] a la FIFA”, e incorporó: “Siempre hemos dicho que la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

El vocero también respaldó las declaraciones del secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, quien había dicho que la intervención de Argentina había sido “totalmente inapropiada” y pidió al organismo rector del fútbol que investigara sus acciones.

open image in gallery Algunos jugadores argentinos desplegaron una pancarta tras su victoria sobre Inglaterra ( Getty )

“Vi las imágenes esta mañana y, por supuesto, es totalmente inapropiado”, declaró Kyle al canal Sky News. Prosiguió: “La política debe mantenerse al margen del fútbol. Ese es un principio fundamental del Mundial, pero cualquier consecuencia que se derive de ello es ahora una decisión de la FIFA”.

En declaraciones a la BBC, añadió: “Esperamos que la FIFA inicie una investigación al respecto. Creo que es inevitable, dado que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben la actividad política en el fútbol”.

Según el portavoz de Downing Street, Starmer también apoya la idea de que la FIFA investigue a los jugadores argentinos que exhibieron la pancarta. El vocero añadió que Starmer había respaldado las peticiones de Kyle.

El equipo podría enfrentarse a medidas disciplinarias y a una multa por infringir las normas de la FIFA que prohíben los mensajes políticos en el terreno de juego.

Persisten las tensiones políticas entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, que escalaron hasta convertirse en conflicto armado en 1982 después de que Argentina invadiera las islas.

Buenos Aires reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, que se encuentran a unos 13.000 km de Gran Bretaña y a alrededor de 500 km de Argentina.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, describió al Gobierno británico como “invasores” y “piratas usurpadores” en la antesala de la semifinal, y tuiteó un mensaje de victoria al finalizar el partido que decía “no fue un partido cualquiera”, junto con un video de lo que parecían ser soldados argentinos.

Más tarde, el miércoles por la noche, compartió imágenes de los jugadores sosteniendo la pancarta, junto con el mensaje: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron mencionarlas en el estadio y olvidaron que las llevamos en la sangre y en el corazón”.

La intervención se produjo luego de que Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, acusara a la Marina Real de una “incursión militar” en aguas argentinas en un comunicado emitido horas después de finalizado el partido.

Afirmó que el buque HMS Medway, un patrullero de alta mar con base en las islas Malvinas, había ingresado a aguas argentinas a principios de julio sin notificar formalmente al Gobierno. En su declaración, indicó que se había presentado una “nota de protesta formal” ante la embajada británica para expresar “la más enérgica objeción” a dicha acción.

Pero Downing Street contraatacó, afirmando que había notificado a Argentina sobre el viaje planeado.

open image in gallery El portavoz oficial Keir Starmer respondió tras el gesto de los futbolistas argentinos, que exhibieron una pancarta con contenido político ( AFP/Getty )

El portavoz oficial del primer ministro declaró: “Lo cierto es que notificamos al Gobierno argentino con antelación de que el HMS Medway realizaría una visita logística rutinaria a Chile entre el 5 y el 8 de julio para apoyar las operaciones de la misión British Antarctic Survey, que entregará provisiones y suministros esenciales para mantener la investigación científica en la Antártida”.

“La Marina Real siempre opera en pleno cumplimiento del derecho internacional. El tránsito desde las islas Malvinas hasta Chile se realizó por la ruta más directa posible, teniendo en cuenta la seguridad operacional y las condiciones meteorológicas para garantizar la entrega puntual”, afirmó.

Tras el partido, los aficionados celebraron la victoria, y algunos, cerca del campo, portaban una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”. La pancarta llegó hasta los jugadores, quienes la alzaron mientras celebraban el triunfo.

open image in gallery El HMS ‘Medway’, uno de los buques de patrulla global de la Marina Real Británica ( MOD/Crown Copyright )

Sus acciones provocaron una furiosa reacción en Inglaterra, y el exoficial del ejército y viceministro de Asuntos Exteriores y Defensa del Reino Unido, Tobias Ellwood, declaró a The Independent: “Ganen o pierdan, háganlo con dignidad. Este acto planeado no solo buscaba irritar a Inglaterra, sino también ayudar a Argentina a sobrellevar la humillación de 1982, que aún hoy conmociona profundamente al país”.

“Ignoremos esta patética maniobra, dejemos que la FIFA imponga las sanciones y sintámonos orgullosos del desempeño de Inglaterra en la Copa del Mundo”, sentenció.

Mientras tanto, el almirante Alan West, antiguo jefe de la marina británica y comandante del HMS Ardent, una fragata hundida en el conflicto de las Malvinas, afirmó que se trataba de un “comportamiento infantil y patético que deberíamos ignorar”.

“Aunque espero que la FIFA tome medidas disciplinarias”, añadió.

Por su parte, el líder del Partido Liberal Demócrata de Reino Unido, Ed Davey, pidió que los jugadores argentinos que celebraron con la pancarta de las Malvinas fueran suspendidos de la final del Mundial.

“En agosto de 2024, Rodri y Álvaro Morata fueron sancionados con un partido por cantar ‘Gibraltar es España’. Ahora, los jugadores argentinos que celebraron con la pancarta ‘Las Malvinas son argentinas’ deben ser excluidos de la final”, expresó.

Asimismo, la secretaria de Educación del país europeo, Bridget Phillipson, añadió: “Ver esa pancarta fue realmente inaceptable y la FIFA debería tomar medidas muy firmes”.

Simon Weston, héroe británico de la Guerra de las Malvinas, que resultó herido durante el bombardeo del barco RFA Sir Galahad en el conflicto, dijo que los jugadores habían “devaluado” su victoria con esa maniobra.

En declaraciones a The Independent, afirmó que ver ondear la pancarta le había producido “una gran tristeza por la falta de profesionalismo y la falta de madurez de los jugadores argentinos”.

“También me entristeció mucho lo que les ha sucedido a los habitantes de las islas Malvinas, quienes han dejado claro quién quieren que los gobierne. No le corresponde a otros decirle a la gente con quién deben aliarse. Eso se llama libertad; eso se llama democracia”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello