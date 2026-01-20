Realmuto casi lamenta fin de su carrera en Filadelfia hasta que se cayó el acuerdo con Bichette

J.T. Realmuto comenzó a lamentar el final de una carrera con los Filis de Filadelfia que incluyó selecciones al Juego de Estrellas y ganar el Guante de Oro, además de cuatro participaciones consecutivas en los playoffs.

Luego, los Filis no lograron llegar a un acuerdo con el costoso Bo Bichette y volvieron a centrarse en su receptor.

"Las cosas se pusieron un poco complicadas al final", dijo Realmuto el martes.

Después de que Bichette acordara con los Mets de Nueva York un contrato de 126 millones por tres años, los Filis reaccionaron pactando por 45 millones y tres años con Realmuto. Recibirá salarios de 15 millones en cada una de las próximas tres temporadas y puede ganar un máximo de 5 millones anuales en bonificaciones por premios.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo que Realmuto era claramente el mejor receptor agente libre disponible y traerlo de vuelta era una prioridad.

Aunque no necesariamente la principal.

Realmuto, que cumplirá 35 años en marzo, casi había perdido la esperanza de regresar porque las dos partes no solo estaban distanciadas en cuanto al dinero, sino que los Filis tenían la vista puesta en otros agentes libres de alto precio, negociando específicamente con Bichette.

Una vez que un acuerdo esperanzador con Bichette se vino abajo la semana pasada —Dombrowski calificó la pérdida como un golpe al estómago—, los Filis fueron de inmediato con Realmuto.

Sin resentimientos, por supuesto.

"Al final, se puso un poco estresante donde pensamos que había una posibilidad de que no íbamos a regresar", dijo Realmuto. “Obviamente, no era lo ideal para nosotros. Dejamos bastante claro que queríamos estar con los Filis desde el principio. Afortunadamente, eso no duró mucho, y pudimos unirnos y cerrar un trato”.

Realmuto, que se dirigía más tarde en el día al complejo de entrenamiento de primavera de los Filis en Clearwater, Florida, recibiría 2 millones por elección al Juego de Estrellas y 1 millón por selección, 1 millón cada uno por un Guante de Oro o Bate de Plata y 2 millones por terminar entre los 10 primeros de la votación al MVP.

Tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, Realmuto tomó su decisión un mes después de que el bateador designado Kyle Schwarber, campeón jonronero de la Liga Nacional, también eligiera permanecer con los Filis, acordando un contrato de 150 millones por cinco años.

Realmuto bateó para .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 134 juegos el año pasado, cuando empató el liderato de las mayores con 132 juegos como receptor. Fue la última temporada de un contrato de 115,5 millones por cinco años.

De por vida, Realmuto batea para .270 con 180 jonrones y 677 carreras impulsadas en 12 temporadas con los Marlins de Miami (2014-18) y los Filis.

Realmuto lamentó la realidad de que los receptores no necesariamente serán los jugadores mejor pagados en su equipo — señaló que generalmente no se les paga lo que valen, en comparación con otros jugadores de posición.

Realmuto y el receptor Sean Murphy, de los Bravos de Atlanta, cobrarán cada uno $15 millones en salario base la próxima temporada. Will Smith (Dodgers de Los Ángeles) y Cal Raleigh (Seattle) son los únicos otros dos receptores hasta el martes que superan la marca de 10 millones en salario.

Realmuto cumplirá 38 años al entrar en un posible próximo contrato y el desgaste en sus cuerpos generalmente lleva a un declive más pronunciado en la ofensiva de los receptores al entrar en sus 40. Los números de OPS + en temporadas por un receptor de 37 años o más están dominados por Carlton Fisk, miembro del Salón de la Fama.

"No me sorprendería si estás aquí en otros tres años y J.T. está hablando de un contrato multianual más allá de eso", dijo Dombrowski.

Realmuto no está listo para contar el número de temporadas que le quedan en su carrera.

"No necesariamente lo veo como mi último contrato, todavía", dijo Realmuto. “A partir de hoy, no estoy pensando necesariamente que tres años es el final”.

