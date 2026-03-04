La conferencia de prensa de Karoline Leavitt sobre Irán reveló lo rápido que está empeorando la situación

Para cualquiera que esté tratando de mantenerse al día con los interminables giros y vueltas en la Guerra no Eterna, ha habido otro desarrollo. No, no estoy hablando de las evacuaciones masivas ni de los seis miembros del servicio estadounidense muertos (probablemente habrá más, dice Donald Trump, pero oye, citando al propio hombre, “así son las cosas” cuando hay una guerra. Así que acostúmbrate).

Tampoco me refiero a que Israel invada Líbano o a que Donald Trump tenga una gran rabieta porque los europeos no lo sigan en una guerra que la ONU dice que es completamente ilegal (Keir Starmer “no es Winston Churchill”, despotricó Trump ayer, antes de amenazar con cortar todo el comercio con España si no permiten a EE. UU. usar sus bases en la región).

No, esta novedad es más de cara a la patria: la aparición, por fin, de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras cinco días de ausencia mientras Trump lanzaba una guerra en Oriente Medio. Leavitt abrió su rueda de prensa de hoy con una energía estridente: como Trump y Hegseth antes que ella, comenzó con una lección de historia a toda velocidad sobre cada cosa mala que Irán ha hecho a EE. UU., desde hace cinco décadas. El régimen iraní, añadió, está ahora “pagando por sus crímenes contra EE. UU. con sangre”.

Luego vino el discurso de siempre, que se extendió unos 30 minutos antes de Leavitt perdiera completamente la cabeza durante las preguntas: sus insultos dirigidos a expresidentes (como “Barack Hussein Obama” y Joe Biden, que habían sido “débiles e ineficaces”) al servicio del querido líder actual (¡el presidente Trump es un “hombre de acción”!). Siguieron afirmaciones de luz de gas sobre cómo la guerra que Trump comenzó en realidad no fue iniciada por Trump, porque Irán la comenzó primero financiando grupos terroristas en los años 90 o algo así, junto con palabrería sobre que Trump era un hombre de paz y había terminado con un trillón de conflictos globales, pero se había visto obligado a atacar; sobre cómo todo finalmente vuelve a él: un hombre maravilloso, un hombre “valiente”, un hombre reflexivo, el mejor presidente de todos los tiempos para siempre, y también “cuando el presidente Trump hace una amenaza... no está jugando”.

Y, por supuesto, las advertencias de rigor sobre las “noticias falsas” y cómo los estadounidenses no deben escuchar a los periodistas, porque todo lo que necesitan son las palabras oficiales del Gobierno patrocinadas por el Estado.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Sala James S. Brady de la Casa Blanca el 4 de marzo de 2026 en Washington, D. C., EE. UU. ( Getty )

Pero entonces, preguntada sobre si una llamada telefónica con Netanyahu en la que el líder israelí compartió dónde se encontraba el ayatolá Jameiní tuvo algo que ver con el ataque estadounidense, Leavitt tartamudeó durante un segundo antes de volver a su personaje: eso puede haber afectado al “momento” del ataque, dijo, pero en realidad, Trump comenzó la guerra porque tenía el “buen presentimiento” de que Irán podría atacar primero a miembros del servicio militar estadounidense. No parece haber ninguna prueba de que hubiera algo detrás de ese “buen presentimiento”, pero si no se puede confiar en los caprichos petulantes de un hombre, ¿en qué sí se puede confiar?

Sin embargo, el momento en el que realmente se le cayó la máscara a Leavitt durante la sesión informativa fue cuando Kaitlan Collins, de CNN, formuló una pregunta sobre los seis militares estadounidenses asesinados en Medio Oriente.

“Nunca hemos tenido un secretario de Defensa que se preocupe más cuando ocurren cosas trágicas”, espetó Leavitt, refiriéndose a Hegseth. Como había murmullos en la sala, continuó: “Escúchenme —¡especialmente tú! Tú y tu cadena saben que toman cada cosa que dice esta Administración e intentan usarla para hacer quedar mal al presidente. ¡Es un hecho objetivo!”.

Fue un momento destacado de Leavitt, que había pasado la rueda de prensa un poco más nerviosa de lo que suele estar, y normalmente nunca parece nerviosa. Leavitt es precisa y abotonada, apenas confunde sus palabras ni se desvía de un guion trillado. Es uno de los miembros más fiables de la Administración Trump: pulida, segura de sí misma y, a su manera, completamente despiadada.

Hoy, en cambio, se detuvo un par de veces para reformular sus frases. Hizo algunas pausas incómodas. Luego, al final, dejó que su frustración mal contenida la hiciera pasar de “defensora honesta” a “arrinconada y enseñando los dientes”. Fue una muestra sutil de lo que podría estar ocurriendo entre bastidores. Porque gritar a la gente “¡escúchenme!” no proyecta fuerza, se mire por donde se mire.

Y Leavitt tiene un trabajo duro, más duro que la mayoría de sus compatriotas. Es difícil convencer a los estadounidenses de lo que ahora es inequívocamente una guerra en expansión contra Irán, aunque, de acuerdo con la imagen de marca preferida por el Gobierno de Trump, todavía se pretende que la entendamos como algo limitado, controlado y, sobre todo, necesario. Es difícil hablar de eso cuando la asequibilidad es el principal problema en las encuestas, y cuando la política exterior de tu partido empeora día a día según tus propios votantes. Es difícil responder a las preguntas de la prensa que representan estas verdades, difícil seguir fingiendo que estas pequeñas preocupaciones sobre los precios de la gasolina y los comestibles y las personas muertas son competencia de las élites de los medios de comunicación y no las ansiedades de los estadounidenses de todo el país.

Y sí, ella es la que tiene que preocuparse de que realmente le pregunten, en un foro público, sobre lo que ahora todo el mundo llama “Operación Furia Epstein”.

Hubo dos preguntas a las que Leavitt no respondió directamente hoy: una sobre el aumento del precio del petróleo y cómo podría afectar a la economía estadounidense, y otra sobre el cambio de régimen en Irán. El petróleo debería abaratarse ahora que Irán no controla el estrecho de Ormuz, afirmó. Y no, no hay un plan para lo que debería pasar dentro de Irán (¿qué?) pero Trump está “considerando activamente” y “discutiendo” eso con asesores.

Todo esto empieza a parecerse mucho al escándalo del Festival Fyre: ¡si todos dejaran de ser tan malditamente negativos todo el tiempo, tal vez podríamos convertir esto en un gran éxito!

Ahora se está informando a los estadounidenses de todo Medio Oriente sobre cómo evacuar la zona, y la Administración “está alquilando rápidamente aviones para vuelos gratuitos”, un detalle que se presenta como prueba de competencia más que como una admisión tácita de la rapidez con que se está agravando la situación. Y en cuanto al pueblo iraní, ¿bombardeado y luego lanzado al conflicto desde arriba? Bueno, su futuro está en sus manos, dijo Leavitt a todos con una sonrisa. ¡Buena suerte ahí fuera en el desastre que no creamos nosotros!

Traducción de Sara Pignatiello