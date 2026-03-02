Comité publica los videos de los testimonios de Bill y Hillary Clinton en pesquisa sobre Epstein
Los republicanos publican los testimonios a puerta cerrada en relación con la investigación de Epstein en el Congreso
Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas las declaraciones filmadas del expresidente Bill Clinton y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quienes testificaron durante seis horas cada uno en relación con la pesquisa del Congreso en torno a Jeffrey Epstein.
Si bien los Clinton accedieron a declarar la semana pasada, en un principio se habían resistido a cumplir con las citaciones que les obligaban a testificar. Escribieron una carta en la que denunciaban a la administración de Donald Trump y los supuestos fallos del Congreso dominado por los republicanos a la hora de exigir una rendición de cuentas.
En sendos testimonios a puerta cerrada en el norte del estado de Nueva York, Hillary Clinton afirmó que no conoció bien a Epstein, que nunca había estado en su casa ni en sus oficinas, que nunca había viajado en su jet y que no recordaba haberse reunido con él.
El expresidente demócrata durante dos mandatos aseveró que no hizo “nada malo” y que no vio “nada” que le hiciera dudar después de ser interrogado sobre sus conexiones con Epstein y sus apariciones en fotografías difundidas por la comisión y el Departamento de Justicia.
Cada video de declaración dura más de cuatro horas.
Esta noticia es de última hora y se seguirá actualizando.
