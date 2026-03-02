Comité publica los videos de los testimonios de Bill y Hillary Clinton en pesquisa sobre Epstein

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas las declaraciones filmadas del expresidente Bill Clinton y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quienes testificaron durante seis horas cada uno en relación con la pesquisa del Congreso en torno a Jeffrey Epstein.

Si bien los Clinton accedieron a declarar la semana pasada, en un principio se habían resistido a cumplir con las citaciones que les obligaban a testificar. Escribieron una carta en la que denunciaban a la administración de Donald Trump y los supuestos fallos del Congreso dominado por los republicanos a la hora de exigir una rendición de cuentas.

En sendos testimonios a puerta cerrada en el norte del estado de Nueva York, Hillary Clinton afirmó que no conoció bien a Epstein, que nunca había estado en su casa ni en sus oficinas, que nunca había viajado en su jet y que no recordaba haberse reunido con él.

El expresidente demócrata durante dos mandatos aseveró que no hizo “nada malo” y que no vio “nada” que le hiciera dudar después de ser interrogado sobre sus conexiones con Epstein y sus apariciones en fotografías difundidas por la comisión y el Departamento de Justicia.

Cada video de declaración dura más de cuatro horas.

Esta noticia es de última hora y se seguirá actualizando.