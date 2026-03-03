Momento en que Hillary Clinton abandona audiencia sobre Epstein tras filtración de su foto

La publicación de imágenes del testimonio de Hillary Clinton sobre Jeffrey Epstein ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la semana pasada, captó el momento en que la veterana demócrata abandonó airadamente la audiencia privada tras la filtración de una fotografía.

La ex primera dama, de 78 años, compareció durante seis horas el jueves ante el panel en Chappaqua, Nueva York, donde aseguró que “no tenía idea” de los crímenes del fallecido traficante sexual. Asimismo, sostuvo que apenas conocía a Epstein y que nunca visitó ninguna de sus propiedades.

En pleno testimonio, el influencer afín al movimiento MAGA Benny Johnson publicó en X una imagen de Clinton con el mensaje: “La primera imagen de Hillary Clinton testificando bajo juramento sobre Jeffrey Epstein ante el Comité de Supervisión republicano”.

“Es la primera vez que Hillary tiene que responder a preguntas reales sobre Epstein. Clinton no parece contenta”.

“Foto proporcionada por la representante Lauren Boebert”, añadió, en alusión a la congresista republicana por Colorado que participaba en la audiencia.

open image in gallery Hillary Clinton reprende a los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara en la audiencia a puerta cerrada de la semana pasada por la filtración de una fotografía tomada dentro de la sala ( Associated Press )

Cuando los asistentes fueron informados sobre la publicación, la sesión pasó brevemente a estar fuera de registro. En ese contexto, el asesor de Clinton, Nick Merill, dijo a Politico que la declaración tendría un estatus extraoficial “mientras [averiguaban] de dónde [había salido] la foto y por qué, posiblemente, [había] miembros del Congreso violando las normas de la Cámara”.

Más tarde, Boebert defendió en X las acciones de Johnson y escribió: “Benny no hizo nada malo. “Se procederá con la declaración”.

Dentro del recinto, según muestran las imágenes y la transcripción publicadas recientemente, Clinton estaba furiosa; entonces se dirigió a los republicanos del panel y les dijo: “He terminado con esto”.

Continuó: “Si van a hacer eso, me retiro ahora mismo. Pueden declararme en desacato hasta el fin de los tiempos; es el mismo comportamiento de siempre. Por el amor de Dios… ¡Todos estamos jugando con las mismas reglas!”.

A continuación, se escucha a una Boebert más contenida decir: “Lo voy a quitar”.

open image in gallery La congresista republicana por Colorado, Lauren Boebert, habla con la prensa tras la declaración de Hillary Clinton ( Reuters )

Sin embargo, Clinton, todavía molesta, respondió: “Sí, bueno… por ahora, se acabó”, y se levantó del escritorio antes de salir de la sala.

Pese a todo, regresó y completó la audiencia. Después, el representante demócrata por California, Robert García, calificó la interrupción como “inaceptable”. Además, acusó a la oposición de “violar sus propias reglas del comité”, que habían sido acordadas con Clinton y su equipo, y afirmó que la compareciente había sido “amable” al aceptar continuar.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre la filtración, Boebert aseguró que no “recordaba” haber enviado la imagen, aunque Johnson la había señalado de forma explícita como la fuente.

Más tarde, el lunes por la noche, se publicó el video en el que Clinton reaccionaba a la filtración. Tras su difusión, Boebert terminó por reconocer su responsabilidad en otro mensaje: “¿Alguien más notó que Hillary estaba 100 veces más enojada conmigo por tomarle una foto que con Bill Clinton por viajar en los aviones de orgías de Jeffrey Epstein?”.

Por su parte, el presidente número 42 de Estados Unidos, que no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, compareció después de su esposa y también ofreció una declaración de seis horas ante el mismo comité el viernes.

open image in gallery Bill Clinton también compareció ante el comité la semana pasada para declarar sobre su relación pasada con Jeffrey Epstein ( Reuters )

En otro momento de su declaración, Hillary Clinton protagonizó un tenso intercambio con la congresista republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace. Además, acusó a los legisladores conservadores de no tomarse en serio su propia investigación y los instó a convocar al presidente Donald Trump para que rindiera testimonio. El mandatario, que no ha sido acusado formalmente de irregularidades en relación con Epstein, ha enfrentado, sin embargo, cuestionamientos por su antigua amistad.

“Si no están familiarizados con este tema, déjenme decirles algo: Jeffrey Epstein era un individuo atroz, pero no es el único”, manifestó Clinton en su declaración inicial ante el comité.

“No se trata de una sensacionalista noticia de prensa ni de un escándalo político. Es una lacra mundial con un coste humano inimaginable”.

Traducción de Leticia Zampedri