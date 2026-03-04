Investigan a legislador republicano de Texas por acusaciones presunto romance con asesora

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación contra el representante republicano por Texas, Tony Gonzales, tras acusaciones que señalan que habría mantenido una relación con una asesora.

En un comunicado conjunto emitido el miércoles, los principales miembros republicano y demócrata del comité informaron que un panel investigador analizará si Gonzales incurrió en conducta sexual inapropiada con una empleada de su oficina y si otorgó favores o privilegios especiales de manera discriminatoria.

Hasta el momento, la oficina de Gonzales no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El legislador, quien cursa su tercer mandato, ha afirmado que no planea renunciar debido a las acusaciones. Recientemente declaró a periodistas en el Capitolio que habrá instancias para que se conozcan todos los detalles y hechos del caso.

Recientemente Gonzales declaró a periodistas en el Capitolio que habrá instancias para que se conozcan todos los detalles y hechos del caso ( Blaine Young/El San Antonio Express-News via AP )

“Lo que han visto no son todos los hechos”, afirmó Gonzales.

Gonzales, padre de seis hijos, ganó por primera vez su escaño en 2020 tras retirarse de una carrera de 20 años en la Marina que incluyó tiempo en Irak y Afganistán. Se vio obligado a ir a una segunda vuelta en mayo contra Brandon Herrera el martes, un fabricante de armas e influencer de YouTube a favor de los derechos de las armas, que perdió por poco ante Gonzales en las primarias de 2024.

El San Antonio Express-News informó que obtuvo mensajes de texto en los que Regina Ann Santos-Aviles, una empleada de Gonzales, le escribió a un colega que ella había tenido una aventura con el congresista.

La AP no ha obtenido de manera independiente copias de los mensajes. Un abogado de Adrian Aviles, esposo de Santos-Aviles, ha dicho que él se enteró del affair antes de la muerte de su esposa.

Santos-Aviles, de 35 años, murió en septiembre de 2025 después de prenderse fuego en el patio trasero de su casa en Uvalde, Texas. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado de Bexar determinó que su muerte fue un suicidio.