Trump desata reacciones por sus comentarios “pervertidos” sobre Karoline Leavitt

El presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió una ola de críticas este martes tras los comentarios que hizo sobre el aspecto físico de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En un mitin en Pensilvania el martes, durante un discurso que supuestamente iba a tratar sobre la economía, Trump se deshizo en halagos hacia el “hermoso rostro” de Leavitt y “esos labios que no paran”.

“Hoy incluso hemos traído a nuestra superestrella, Karoline”, dijo Trump, arrancando vítores de la multitud. Continuó: “¿No es genial? ¿No es Karoline genial? Cuando ella aparece en la televisión, en canales como Fox, dominan en audiencia; dominan cuando ella sale allí con esa cara hermosa”.

“Y esos labios que no paran. Pop-pop-pop, como una pequeña ametralladora. No tiene miedo, ¿y saben por qué no tiene miedo? Porque tenemos la política correcta”, añadió Trump.

No es la primera vez que Trump (79) comenta sobre la apariencia de su secretaria de Prensa (28), o recibe críticas en las redes sociales por hacerlo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo extraños comentarios sobre los labios de su secretaria de Prensa durante un discurso en Pensilvania, el martes ( AFP via Getty Images )

Y los internautas se apresuraron a arremeter de nuevo contra el presidente por sus comentarios durante el mitin del martes.

“¿Quién dice m*****s así de una mujer que trabaja para él? Es pervertido y asqueroso”, escribió un usuario de X.

“Algo bastante raro que decir sobre tu empleada o subordinada”, añadió otro.

Otro simplemente dijo: “Asqueroso”.

“Se suponía que el discurso de Trump era sobre la economía, pero de alguna manera solo habló sobre una extraña obsesión con las personas trans, un cóctel de palabras racistas, y algo acerca de los labios de Karoline Leavitt”, escribió un comentarista, añadiendo más tarde: “Mientras tanto, los precios no están bajando”.

Otro usuario bromeó: “Que alguien venga a por el abuelo, que se está poniendo baboso”.

Trump también se deshizo en elogios hacia Leavitt durante un encuentro con la prensa a bordo del Air Force One en octubre.

El presidente hablaba con los periodistas tras su viaje de celebración de la victoria a Israel y Egipto, después de firmar su acuerdo de paz junto a líderes occidentales y árabes.

A pesar de estar hablando del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente cambió bruscamente de tema para comentar sobre el aspecto de su secretaria de Prensa.

“¿Cómo le va a Karoline? ¿Lo está haciendo bien?”, preguntó Trump a los periodistas, aparentemente de la nada, y agregó: “¿Hay que sustituir a Karoline?”.

Cuando un periodista respondió: “Eso depende de usted, señor”, Trump señaló: “Nunca ocurrirá. Esa cara... y esos labios. Se mueven como una ametralladora, ¿verdad?”.

Trump hizo un comentario similar sobre los rasgos faciales de Leavitt en agosto, diciendo a Newsmax: “Se ha convertido en una estrella. Es esa cara. Es ese cerebro. Son esos labios, la forma en que se mueven. Se mueven como si fuera una ametralladora”.

Traducción de Sara Pignatiello