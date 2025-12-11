Stay up to date with notifications from The Independent

EEUU sanciona a familiares de Maduro e intensifica la campaña de presión

La medida también afecta a seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano

Fatima Hussein
Jueves, 11 de diciembre de 2025 14:43 EST
EE. UU. intercepta buque petrolero frente a las costas venezolanas; aumenta presión sobre Maduro

Estados Unidos impuso sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, intensificando la presión sobre la nación sudamericana.

La medida, que también afecta a seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano, llega un día después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Los sancionados son Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo. Un funcionario del Tesoro confirmó las sanciones, que buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos y prohibir que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

Los bancos e instituciones financieras que infrinjan esta restricción se enfrentan a posibles sanciones.

La medida llega un día después de que el gobierno de Donald Trump anunció la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)
No es la primera vez que la familia de Maduro se ve involucrada en una controversia política.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes habían estado encarcelados durante años por condenas relacionadas con narcóticos.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que Estados Unidos ha llevado a cabo en supuestos barcos de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han matado al menos a 87 personas desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

