Con un patrimonio neto estimado entre 5.000 y 7.000 millones de dólares y una afición por recubrir todas las superficies de la Casa Blanca con lo que él afirma que es pintura de pan de oro de 18 quilates, el presidente Donald Trump no es precisamente un experto en reducción de gastos personales.

Pero después de que el multimillonario y expromotor inmobiliario afirmara que los precios récord de los juguetes causados por sus aranceles están bien porque las niñas “no necesitan 37 muñecas” y pueden conformarse con “dos o tres”, su portavoz oficial se vio en apuros cuando se le pidió que defendiera sus sorprendentes declaraciones.

Al contestar sobre por qué Trump dijo que los estadounidenses pueden “renunciar a ciertos productos” y limitar la compra de juguetes porque los aranceles han hecho subir los precios del 80% de los juguetes del mercado estadounidense que se importan de China, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo primero a los periodistas que los comentarios del presidente pretendían ser una exhortación. Señaló que buscaba alentar a los consumidores a comprar, en su lugar, otros juguetes más caros fabricados en Estados Unidos.

“Quizá paguen uno o dos dólares más, pero obtendrán mejor calidad y estarán apoyando a sus compatriotas al comprar productos estadounidenses, y a eso se refería el presidente”, afirmó.

No obstante, cuando The Independent le preguntó si era apropiado que uno de los hombres más ricos del país sermonease a los padres sin recursos sobre cuántas muñecas deben tener sus hijos o hijas, Leavitt respondió irritada y cambió el tema para presentar la riqueza de Trump como algo positivo y así ignorar la esencia de la cuestión.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Washington ( AP )

“¿Crees que la gente en esa sala de Pensilvania a la que se dirigía el presidente no sabe que el presidente es multimillonario? Creo que es un hecho bien establecido”, afirmó.

Leavitt continuó su monólogo con el argumento de que la condición de multimillonario de Trump fue parte esencial de por qué los votantes optaron por devolverle a la Casa Blanca en las elecciones del año pasado frente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

“En realidad, creo que es una de las muchas razones por las que lo volvieron a elegir para este cargo, porque es un hombre de negocios que entiende la economía y sabe cómo arreglarla, y lo está haciendo ahora mismo, igual que hizo en su primer mandato”, afirmó.

A pesar de las afirmaciones de Trump de haber reducido los costes de vida de los estadounidenses desde que regresó a la Casa Blanca en enero, los votantes no están contentos con sus resultados en cuestiones de asequibilidad hasta ahora.

Según una reciente encuesta de Gallup, solo el 36 % de los votantes aprueba su desempeño como presidente, lo que supone la valoración más baja de su segundo mandato. Una encuesta de Politico publicada esta semana mostró que el 46 % de los encuestados dijo que el costo de vida en Estados Unidos es peor de lo que pueden recordar en cualquier momento, incluido el 37 % de los votantes que tiraron de palancas para Trump el año pasado.

Casi la mitad de los encuestados también dijeron que culpan a Trump (no a Biden ni a Harris) de la situación actual de la economía.

Pero al mismo tiempo, Trump sigue pregonando su propio historial, tal como es.

En una entrevista con Político esta semana, expresó a la corresponsal Dasha Burns que se daba a sí mismo una calificación “sobresaliente” cuando ella le pidió que valorara su propia trayectoria económica hasta la fecha.

Y al mismo tiempo, Trump ha tachado de “farsa” que los demócratas se centren en la “asequibilidad” de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año, al tiempo que asegura que “los precios han bajado mucho” y acusa a los demócratas de haber “causado” los altos precios que persisten casi un año después de su segundo mandato.