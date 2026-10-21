Trump vuelve a comentar sobre el físico de un senador de Ohio durante un acto de campaña en Carolina del Norte

El presidente Donald Trump volvió a elogiar el físico del senador de Ohio, Jon Husted, durante sus actos de campaña para apoyar a los candidatos republicanos en las elecciones de medio término, incluso cuando se encontraba en otro estado.

Trump comentó por primera vez sobre los atributos físicos de Husted, en particular su trasero, durante un mitin celebrado la semana pasada en Youngstown, Ohio, después de enterarse de que el senador había sido un destacado jugador de fútbol americano universitario en la Universidad de Dayton, donde obtuvo el reconocimiento All-American.

“No suelo hacer esto con los hombres. Empecé a fijarme en el cuerpo de [Husted] porque no sabía que había sido un gran atleta. Lo miré de arriba abajo”, contó Trump a sus seguidores. “Le miré el trasero, me fijé en todo su cuerpo y después en sus manos. Miren esas manos. Son como garras”.

Sin embargo, los comentarios no terminaron ahí. El martes, durante un acto en Greenville, Carolina del Norte, para apoyar al candidato republicano al Senado Michael Whatley, Trump volvió a hablar del físico de Husted.

El mandatario, de 80 años, aseguró que el senador estaba “perdiendo por mucho” antes del mitin de la semana anterior y retomó sus elogios sobre su apariencia, hasta describirlo como un “monstruo”.

open image in gallery El presidente Donald Trump elogió en varias ocasiones los atributos físicos del senador de Ohio Jon Husted, incluidos sus glúteos, durante actos de campaña para las elecciones de medio término ( Reuters )

“Él está ahí y yo estoy aquí, observando su cuerpo. Nunca antes me había fijado tanto en el cuerpo de un hombre. No es lo mío. No tiene nada de malo, por supuesto”, dijo Trump entre risas. “Siempre aclaro que no tiene nada de malo, pero, para ser sincero, nunca ha sido lo mío”.

El presidente continuó: “Pero le miré el trasero y después las piernas. Pensé: ‘¡C****o! Tiene el trasero lleno de músculos’. Luego me fijé en sus pies y dije: ‘¡Qué pies tan grandes!’. Después le miré los hombros, le di una palmada en uno y me dolió la mano”.

“Era como golpear un pedazo de acero. Pensé: ‘¡Este tipo es un monstruo!’”, añadió.

Husted, un republicano de línea tradicional, asumió como senador de Estados Unidos en enero de 2025, tras ser elegido para ocupar el escaño que dejó vacante el actual vicepresidente J. D. Vance. Antes de llegar al Senado, fue vicegobernador de Ohio entre 2019 y 2025.

Aunque no pertenece al ala populista del movimiento MAGA, recibió el respaldo financiero de importantes organizaciones republicanas y grupos afines a Trump de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Según una encuesta de la Universidad de Marist publicada el 18 de octubre, Husted contaba con un 44 % de intención de voto frente a su rival demócrata, Sherrod Brown.

Por su parte, Trump, que registra niveles de aprobación históricamente bajos a dos semanas de las elecciones de medio término, recorrió varios estados de tendencia republicana para pedir a sus seguidores que apoyaran a los candidatos que respaldó, como si su propio nombre también figurara en la boleta electoral.

open image in gallery Durante sus actos de campaña, Trump elogió en repetidas ocasiones el físico de Husted y lo comparó con “un pedazo de acero” ( Getty Images )

Mientras tanto, los demócratas ganan terreno en estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Alaska, Iowa y Kansas, según encuestas recientes de The New York Times y Siena College.

A este panorama se suma la desconfianza sobre la reacción de Trump ante una posible derrota republicana. Según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos, la mayoría de los estadounidenses cree que el presidente no aceptaría los resultados de las elecciones de medio término si su partido pierde terreno.

La preocupación va más allá de las diferencias partidistas: siete de cada diez estadounidenses desconfían de que Trump acepte una derrota republicana, una opinión compartida por la gran mayoría de los demócratas e independientes, así como por más de un tercio de los republicanos. Pese a ello, seis de cada diez encuestados confían en que las elecciones se desarrollarán de manera justa.

Traducción de Leticia Zampedri