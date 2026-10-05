La Casa Blanca monitorea una presunta muerte por peste tras la cuarentena de 190 personas en Rusia

Según los informes, el Gobierno de Trump está vigilando una presunta muerte por peste neumónica que causó pánico en Rusia y provocó que cientos de personas fueran puestas en cuarentena.

Según se informa, Darya Shipilova, una trabajadora de laboratorio del Instituto de Investigación contra la Peste en Shelekhov, Irkutsk, estuvo expuesta a la bacteria viva Yersinia pestis cuando rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el patógeno mientras recogía muestras.

Según se sabe, fue hospitalizada el 29 de septiembre con una neumonía grave de “origen desconocido” y conectada a un respirador, pero falleció dos días después.

Un funcionario citado por Axios declaró que la Casa Blanca “está al tanto, monitoreando el brote y evaluando opciones”.

Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Estado declaró a CNN: “Estamos siguiendo de cerca la situación junto con los CDC y nuestros demás socios interinstitucionales”.

open image in gallery Daria Shipilova, una trabajadora de laboratorio del Instituto de Investigación contra la Peste de Shelekhov, en Irkutsk, falleció tras haber estado, según se informa, expuesta a la peste neumónica a raíz de la rotura de un tubo de ensayo ( Redes sociales )

“No fueron confirmados muchos detalles. Instamos a las autoridades rusas a que compartan información precisa de forma rápida y transparente”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para obtener más información.

Según informó el medio ruso independiente Lyudi Baikal, al menos 197 personas sospechosas de haber tenido contacto directo o indirecto con el técnico de laboratorio fallecido fueron puestas en aislamiento médico.

Más de 100 de esas personas están siendo monitoreadas actualmente en salas de hospital, aunque el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, declaró en Telegram que todos los contactos cercanos identificados de Shipilova permanecen asintomáticos y dieron negativo en las pruebas de la enfermedad.

Kobzev se refirió a la enfermedad únicamente como un “caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa” y no reconoció directamente la muerte de Shipilova, al tiempo que hizo un llamamiento a los residentes locales para que mantuvieran la calma.

No obstante, las autoridades locales instauraron estrictas medidas de cuarentena en todo el distrito, dirigidas al Hospital del Distrito de Shelekhov, a una maternidad cercana y a una planta local de aluminio.

open image in gallery La peste neumónica afecta a los pulmones y puede transmitirse fácilmente de una persona a otra a través de las gotículas respiratorias en el aire ( CDC/Getty )

Mikhail Favorov, un destacado epidemiólogo ruso entrevistado por Echo, puso en duda la explicación de la tragedia basada en la rotura de un tubo de ensayo.

“Es ridículo”, dijo Favorov. “Alguien que trabaja en el Instituto Antipeste de Irkutsk usa un traje protector antipeste”.

“Si se rompe un tubo de ensayo, la probabilidad de infección es realmente muy baja. En resumen, al público en general no le importa: se creerán la historia del ‘tubo de ensayo roto’. Es escalofriante. No nos dirán qué sucedió realmente”.

Según las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los pacientes infectados con peste neumónica suelen experimentar fiebre de aparición rápida, dolores de cabeza y debilidad física, junto con dificultad respiratoria grave como falta de aire, dolor en el pecho, tos y mucosidad acuosa o con sangre.

A diferencia de la peste bubónica y la peste septicémica, que generalmente se transmiten a los humanos a través de picaduras de pulgas o contacto con animales infectados, la peste neumónica ataca directamente a los pulmones y puede propagarse fácilmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias en el aire.

Traducción de Olivia Gorsin