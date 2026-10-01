El esposo de Kristi Noem, Bryon Noem, rompió el silencio sobre su divorcio de la exsecretaria de Seguridad Nacional, meses después de que surgiera una polémica en torno a un supuesto fetiche conocido como “bimboficación”.

Bryon Noem, de 56 años, “está triste por el fin del matrimonio y espera que el proceso se resuelva de forma privada y amistosa”, declaró su abogado, Tim Bottum, al Daily Mail.

A principios de esta semana, Kristi Noem, de 54 años, solicitó formalmente el divorcio en su estado natal de Dakota del Sur. La solicitud se presentó meses después de que el Daily Mail publicara fotografías de Bryon con una camiseta color piel y dos globos colocados debajo para simular unos senos de gran tamaño.

“Se llama ‘bimboficación’. Son personas que modifican su cuerpo para parecer una muñeca, al estilo Barbie”, explicó a finales de marzo al Daily Mail una artista de contenido para adultos que, según el medio, mantuvo conversaciones en línea con Bryon Noem.

Ante el proceso de divorcio, Bryon aseguró a través de su abogado que está dispuesto a exponer su versión ante un tribunal si fuera necesario, aunque su principal objetivo es preservar la privacidad de la familia.

“Si fuera necesario acudir a los tribunales, Bryon estará encantado de contar su versión de los hechos con sinceridad”, señaló Bottum en un comunicado difundido el miércoles. “La prioridad de Bryon es proteger a la familia y seguir adelante como padres y abuelos amorosos”.

open image in gallery Bryon, esposo de Kristi Noem, rompió el silencio sobre su divorcio de la exsecretaria de Seguridad Nacional después de que ella fuera acusada de practicar un fetiche conocido como “bimboficación” ( Getty )

La solicitud de divorcio presentada por Kristi Noem cita diferencias irreconciliables después de 34 años de matrimonio. La pareja, que se conoció durante la secundaria y se casó en 1992, tiene tres hijos adultos y cuatro nietos.

La madre de Kristi Noem, Corinne Arnold, de 77 años, ya había declarado al Daily Mail en julio que su hija había iniciado los trámites de divorcio.

“Ha sido difícil, pero sabíamos que esto iba a suceder, que se iban a divorciar”, explicó Arnold.

Sin embargo, pocas semanas después de que estallara la polémica en torno a Bryon, la familia volvió a reunirse en Dakota del Sur para celebrar el cumpleaños de uno de los nietos de la pareja. Arnold recordó que, durante el encuentro, Bryon se mostró cercano con los niños.

“Bryon abrazaba a los niños”, relató. “Parecía el Bryon de antes”.

open image in gallery Bryon está triste por el fin del matrimonio y espera que el proceso se resuelva de forma privada y amistosa, afirmó su abogado ( Getty Images )

Kristi Noem, quien fue duramente criticada por su gestión de la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump durante su etapa como secretaria de Seguridad Nacional, también enfrentó controversias en su vida personal.

En Washington circularon rumores sobre una supuesta relación extramatrimonial con su estrecho colaborador Corey Lewandowski, quien también está casado. Ambos negaron de forma tajante las versiones y, durante una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes a principios de marzo, Noem las calificó de “basura sensacionalista”.

Tras dejar el Departamento de Seguridad Nacional, Noem pasó a desempeñarse como enviada especial para el “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad creada por la administración Trump para combatir el narcotráfico y la inmigración irregular en el hemisferio occidental.

La reorganización fue anunciada por Trump a principios de marzo, cuando nombró al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional.

Traducción de Leticia Zampedri