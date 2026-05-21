Un nuevo informe sostiene que Donald Trump comenzó a usar más palabrotas y a divagar con mayor frecuencia en sus discursos públicos.

Según un análisis realizado por The Washington Post sobre sus discursos y publicaciones en Truth Social, el presidente estadounidense recurrió a un lenguaje más vulgar e insultante durante su segundo mandato. El estudio señala que cerca del 93 % de sus discursos recientes incluyeron al menos una grosería, frente al 40 % registrado durante el primer año y medio de su primera presidencia.

El uso de ese tipo de lenguaje en redes sociales también se triplicó en comparación con el mismo período de su primer mandato, una tendencia que quedó especialmente expuesta el mes pasado, cuando Trump publicó en Truth Social un mensaje cargado de insultos sobre la guerra con Irán y el estrecho de Ormuz.

“Abran el maldito estrecho, locos de mierda, o vivirán en el infierno. ¡Ya verán!”, escribió durante el Domingo de Pascua.

Un nuevo análisis reveló que el uso de groserías por parte del presidente Donald Trump va en aumento ( Reuters )

Trump también llamó a la Casa Blanca una “casa de mierda” durante un discurso realizado a comienzos de este mes.

“Mi esposa me dijo: ‘Tienes que comportarte como un presidente, así que no uses malas palabras’. Y no lo haré. Normalmente habría dicho que era una casa de mierda, pero no quiero decir eso”, comentó el mandatario.

Según un análisis de The Washington Post, Trump también se desvía cada vez más de los temas principales en sus intervenciones públicas: el promedio de digresiones en sus discursos pasó de 10 durante su primer mandato a 37 en el segundo.

Además, sus publicaciones nocturnas en redes sociales crecieron de forma considerable. En lo que va del año, más del 30 % de sus mensajes originales en Truth Social aparecieron entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, frente al 25 % registrado el año pasado.

Consultada por The Independent sobre el informe, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, defendió al presidente. “A Donald Trump no le interesa ser políticamente correcto; le interesa hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, afirmó.

“El pueblo estadounidense valora la autenticidad, la transparencia y la eficacia del presidente. Por eso obtuvo una victoria contundente el 5 de noviembre de 2024”, agregó.

Sin embargo, algunos especialistas comenzaron a expresar preocupación por el tono de las recientes publicaciones de Trump, especialmente en medio de la guerra con Irán, según informó previamente The Independent.

Shari Botwin, terapeuta especializada en trauma y autora radicada en Filadelfia, aseguró el mes pasado que existe una “falta de empatía” en los mensajes del mandatario y advirtió que eso puede resultar “alarmante”.

“En muchos casos, cuando una persona utiliza una retórica agresiva, lo hace como mecanismo de defensa para ocultar su propia vulnerabilidad o inseguridad”, explicó.

Traducción de Leticia Zampedri