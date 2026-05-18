Trump comparte imágenes creadas con IA junto a un alienígena musculoso y láseres espaciales

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social un extraño meme generado con inteligencia artificial en el que aparece acompañado por agentes del Servicio Secreto mientras escolta a un extraterrestre esposado, una de las varias publicaciones llamativas que compartió durante el fin de semana.

Tras regresar a Washington D. C. luego de una cumbre de tres días en China, Trump pasó el sábado y el domingo entre partidas de golf y actividad constante en redes sociales.

Una de las imágenes publicadas en su cuenta de Truth Social mostraba al mandatario caminando junto a agentes de seguridad con expresión seria mientras trasladaban a un alienígena plateado y musculoso a través de lo que parecía ser una base militar. La publicación no incluía ningún tipo de explicación o comentario.

Más tarde, Trump compartió otros dos memes en los que aparecía dentro de un centro de mando futurista de la Fuerza Espacial, rodeado de satélites, asteroides y explosiones sobre la Tierra.

El inesperado giro hacia la ciencia ficción llega apenas dos semanas después de que el Pentágono desclasificara una gran cantidad de documentos previamente secretos sobre supuestos ovnis investigados por el Gobierno estadounidense.

La divulgación del material generó incluso incomodidad dentro de algunos sectores cristianos que forman parte de la base política de Trump, ya que ciertos seguidores intentaron interpretar esos fenómenos como pruebas de la existencia de ángeles.

open image in gallery El presidente Donald Trump publicó este fin de semana en Truth Social un meme generado con IA que lo muestra junto al Servicio Secreto escoltando a un extraterrestre plateado a través de una base militar ( Donald Trump/Truth Social )

En el resto de su actividad en Truth Social, Trump volvió a su tono habitual y dedicó buena parte del fin de semana a atacar a distintos rivales políticos, entre ellos el congresista republicano Thomas Massie y varios dirigentes demócratas como el gobernador de Illinois, JB Pritzker; el alcalde de Chicago, Brandon Johnson; el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; Barack Obama y el gobernador de California, Gavin Newsom.

En otro meme generado con inteligencia artificial, Newsom aparecía usando una camisa de fuerza dentro de una celda acolchada, en una referencia al llamado “Síndrome de Trastorno por Trump”, expresión que el propio presidente insistió recientemente en describir como una condición médica real.

Además, Trump compartió una imagen de una matrícula de California con el rostro de Newsom caracterizado como un zombi y las letras “NEW-SCM”, una deformación insultante del apellido del gobernador que el mandatario suele utilizar para burlarse de quien muchos consideran un posible candidato presidencial demócrata para 2028.

open image in gallery Trump también publicó un meme en el que se imagina orbitando la Tierra en una estación espacial desde la que puede disparar láseres contra objetivos en todo el planeta ( Donald Trump/Truth Social )

Trump también compartió varias fotografías oficiales en las que aparece conversando con el líder chino Xi Jinping en tono diplomático, además de memes que celebraban la renovación del estanque reflectante frente al Monumento a Washington.

Al mismo tiempo, publicó imágenes más agresivas generadas con inteligencia artificial que mostraban ataques con drones contra barcos de la armada iraní, en medio de sus recientes advertencias a Teherán sobre el estancamiento de las negociaciones de paz.

La actividad de Trump en redes sociales durante el sábado también pareció centrarse en proyectar una imagen de vitalidad y buena salud, al compartir mensajes de seguidores que aseguran que “rejuvenece” e incluso “envejece al revés”, a pocas semanas de cumplir 80 años.

open image in gallery Trump aparece comandando la Fuerza Espacial con unas gafas de aviador al estilo de Biden en otro meme publicado en su red social ( Donald Trump/Truth Social )

Esa imagen contrasta con la atención no deseada que recibió la semana pasada, cuando fue captado aparentemente dormido durante un evento sobre atención materna en el Despacho Oval, además de los comentarios en redes sociales sobre la hinchazón visible en sus tobillos durante su visita a Pekín.

En medio de las constantes especulaciones sobre su estado de salud, Trump tiene prevista una nueva revisión médica en el Centro Médico Militar Walter Reed el próximo 26 de mayo. Será su cuarta visita desde que regresó a la presidencia en enero del año pasado.

Traducción de Leticia Zampedri