Melania Trump se pronuncia desde la Casa Blanca para negar cualquier conexión con Jeffrey Epstein

La primera dama de EE. UU., Melania Trump, negó cualquier vínculo con Jeffrey Epstein o tener conocimiento de sus abusos en un discurso sorprendente desde la Casa Blanca.

La primera dama condenó las “mentiras infundadas y sin base” y las “calumnias falsas” en su contra por parte de “individuos y entidades con motivaciones políticas” que han buscado “obtener beneficios económicos y ascender políticamente”.

“Tales declaraciones deben cesar”, afirmó.

No quedó claro de inmediato qué motivó a la primera dama a pronunciar un discurso tan inusual, pero su declaración pública de cinco minutos el jueves se produce tras un creciente escrutinio bipartidista sobre el notorio delincuente sexual y sus relaciones con figuras poderosas e influyentes, incluido el presidente Donald Trump.

Las declaraciones de la primera dama también se producen tras la publicación de millones de documentos derivados de las investigaciones federales sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico de personas, mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. y funcionarios de la administración Trump se enfrentan a investigaciones paralelas por parte de miembros del Congreso sobre la gestión gubernamental de las pesquisas.

open image in gallery La primera dama de EE. UU., Melania Trump, pronunció un discurso desde la Casa Blanca el 9 de abril para desmentir cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y condenar lo que calificó de “campaña de desprestigio contra ella, motivada por razones políticas ( Reuters )

En virtud de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por Trump el pasado noviembre, el Departamento de Justicia recibió la orden de publicar todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein antes del 19 de diciembre. Desde entonces, el Departamento ha publicado millones de documentos e imágenes relacionados con el depredador, a pesar de haber incumplido los plazos para la divulgación completa de todo el material en posesión de las fuerzas del orden federales, lo que se ha convertido en un problema político para el presidente y sus aliados.

La primera dama declaró el jueves que nunca fue víctima de Epstein y negó tener conocimiento de que este abusara de mujeres y niñas jóvenes.

Afirmó que “nunca [había tenido] una relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell”.

“Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo éramos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que es común coincidir en los mismos círculos sociales en la ciudad de Nueva York y Palm Beach”, dijo.

El nombre del presidente de EE. UU. aparece miles de veces en los llamados archivos de Epstein. El mandatario mantuvo relaciones sociales con el financiero durante las décadas de 1990 y 2000, y Epstein llegó a describirse a sí mismo como el "amigo más cercano" de Trump.

Los documentos también muestran que la primera dama le envió un correo electrónico a Maxwell en 2002, el cual firmó con la frase: “Con cariño, Melania”.

Según la primera dama, su mensaje “no puede clasificarse como nada más que correspondencia informal”.

“Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo”, dijo.

“Ahora es el momento de que el Congreso actúe. Epstein no estaba solo”, dijo, y continuó: “Hago un llamado al Congreso para que brinde a las mujeres que fueron víctimas de Epstein una audiencia pública. Todas y cada una de las mujeres deben tener la oportunidad de contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debe quedar registrado permanentemente en el acta del Congreso”.

open image in gallery La primera dama, que apareció en una fotografía junto a Epstein y Maxwell en Mar-a-Lago en el año 2000, ha negado rotundamente tener conocimiento alguno de sus delitos y ha instado al Congreso a que escuche el testimonio de sus víctimas ( Getty )

Por su parte, Trump ha negado repetidamente haber cometido irregularidades e insiste en que cortó lazos con Epstein años antes de que el acaudalado pedófilo —que se suicidó en la celda de una cárcel de la ciudad de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual— estuviera bajo investigación.

Trump ha calificado los esfuerzos por publicar los archivos completos como un “engaño” perpetrado por funcionarios demócratas para desviar la atención de su agenda, y ha demandado al periódico The Wall Street Journal por la publicación de una supuesta carta enviada a Epstein, un reporte que calificó de “falso, malicioso y difamatorio”.

Ni Trump ni la primera dama han sido acusados de ningún delito, y la aparición de uno de ellos en los archivos de Epstein no sugiere lo contrario.

Esta es una noticia en desarrollo.

Traducción de Sara Pignatiello