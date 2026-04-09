Según una nueva encuesta, Melania Trump es la primera dama con los niveles de aprobación más bajos de la historia reciente, con cifras que algunos analistas describen como “históricamente malas”.

Un análisis de CNN sitúa su índice de aprobación en -12, tras caer desde +3 hace poco más de un año, en enero de 2025.

Los resultados del sondeo se publicaron antes de que Melania pronunciara el jueves un discurso desde la Casa Blanca en el que negó cualquier vínculo con el desacreditado delincuente sexual Jeffrey Epstein. Las cifras de la encuesta no guardan relación con esa declaración ni con el caso Epstein.

“Yo diría que al público estadounidense no le importa Melania Trump”, afirmó Harry Enten, analista sénior de datos de CNN, en declaraciones a CNN News Central antes del discurso.

“Es lo peor que hemos visto hasta ahora durante esta presidencia. Melania Trump está batiendo récords, pero en el peor sentido posible. Es históricamente malo. Al público estadounidense no le cae bien”.

open image in gallery Nuevas encuestas indican que Melania Trump sería la primera dama menos popular de la historia, con índices descritos como “históricamente malos” ( AP )

Enten comparó a Melania con otras primeras damas, como Michelle Obama, Jill Biden, Hillary Clinton y Laura Bush, quienes registraron índices de aprobación positivos en las encuestas. Según explicó, la primera dama con el mejor resultado fue Nancy Reagan, con un índice de aprobación del 50 %.

Melania ha estado durante mucho tiempo bajo el escrutinio público y a menudo se la asocia con un perfil bajo, ya que suele evitar el protagonismo en favor de su esposo, el presidente.

En 2018, durante el primer mandato de Trump, Melania volvió a ser noticia tras usar una chaqueta polémica durante una visita a centros de detención de menores en McAllen, Texas, y nuevamente a su regreso a Washington.

La prenda, de 39 dólares y de la marca Zara, llevaba el mensaje “No me importa. ¿Y a ti?”, lo que generó numerosos artículos de opinión sobre por qué la primera dama decidió usarla.

open image in gallery En 2018, Melania Trump generó polémica al usar una chaqueta con el mensaje “I Really Don’t Care. Do U?” durante una visita a centros de detención de menores en Texas ( Getty )

El jueves, de regreso en CNN, Enten se refirió al controvertido documental de Melania, titulado Melania: Twenty Days to History, que se estrenó en Amazon en enero y recibió críticas mayoritariamente negativas. Según el analista, el filme podría haber afectado su popularidad.

“Creo que mucha gente lo vio como algo político, aunque ella no quisiera que lo fuera, y eso se notaba”, dijo Enten. “Estos son datos reales. No se trata solo de encuestas que muestran su histórica falta de popularidad como primera dama”.

También describió la película como un “fracaso estrepitoso” y señaló que “no recuperó la inversión”.

“Eso coincide con los datos de las encuestas y sugiere que Melania Trump registra niveles de popularidad históricamente bajos como primera dama”, añadió Enten.

Traducción de Leticia Zampedri