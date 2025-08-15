Hunter Biden se negó a disculparse con la primera dama Melania Trump después de que ella lo amenazara con emprender acciones legales por “más de mil millones de dólares en daños” si no retiraba comentarios que la vinculaban con el traficante sexual condenado Jeffrey Epstein.

“¡Que se vaya a la m***da! Eso no va a pasar”, dijo Biden entre risas en una nueva entrevista con el periodista británico Andrew Callaghan, el mismo con quien habló en julio cuando hizo las declaraciones que aparentemente enfurecieron a la primera dama.

“En primer lugar, lo que dije es lo que he oído y visto publicado, principalmente por Michael Wolff, pero también desde 2019, cuando The New York Times —creo que Annie Carney y Maggie Haberman— informó que, según sus fuentes, Jeffrey Epstein aseguraba haber sido quien presentó a Donald Trump y Melania en ese momento”, agregó Biden.

open image in gallery Hunter Biden participó en otra entrevista con el YouTuber Andrew Callaghan para abordar las amenazas legales de la primera dama Melania Trump ( YouTube/Channel 5 with Andrew Callaghan )

“Pero la fuente principal fueron las entrevistas que Michael Wolff realizó, en las que tiene grabaciones de, creo, horas y horas de conversaciones directas con Jeffrey Epstein. La verdad es que no creo que estas amenazas de demanda signifiquen otra cosa más que una distracción calculada, porque no se trata de quién presentó a quién. No veo cómo eso podría, en primer lugar, llegar al nivel de difamación”.

Los abogados de Trump objetaron dos declaraciones hechas por Biden, hijo del expresidente Joe Biden, en una entrevista en YouTube que concedió a Callaghan el mes pasado.

En la extensa conversación, Biden afirmó que fue Epstein quien presentó por primera vez a Melania a Trump a finales de la década de 1990, cuando ella era modelo de moda y él un magnate de propiedades de lujo sin aspiraciones políticas conocidas.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y “extremadamente lascivas”, escribió el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en la carta dirigida a Biden.

Brito señaló que las declaraciones de Biden se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por medios internacionales, lo que provocó que la primera dama “sufriera un grave perjuicio financiero y a su reputación”.

La misiva exige que Biden retire sus dichos y ofrezca disculpas o afronte una demanda por “más de mil millones de dólares en daños”.

open image in gallery Hunter Biden y la primera dama Melania Trump, enfrentados después de que él afirmara que ella conoció a su esposo, el presidente Donald Trump, gracias al fallecido pederasta Jeffrey Epstein ( AFP/Getty )

También señala que el hijo del expresidente tiene “un amplio historial de aprovecharse del nombre de otros” y que repitió la afirmación “para llamar la atención sobre sí mismo”.

Biden hizo los comentarios sobre Epstein mientras criticaba a “élites” como el actor de Hollywood George Clooney y a otras figuras del Partido Demócrata que, según él, habían perjudicado a su padre antes de que este abandonara la campaña presidencial del año pasado. Además, reveló que Biden padre había tomado Ambien cuando sufrió una dura derrota en el debate frente a Trump en Atlanta, en junio pasado.

“Epstein fue quien le presentó a Melania. Las conexiones son muy amplias y profundas”, afirmó Biden en uno de los comentarios que Trump cuestiona.

Como reiteró este jueves, Biden atribuyó esa afirmación a Wolff, a quien el presidente calificó en junio como un “periodista de tercera categoría” y acusó de inventar historias para vender libros.

Las amenazas de la primera dama reflejan una táctica habitual de su esposo, quien ha recurrido con frecuencia a la vía judicial contra sus críticos. Las figuras públicas como los Trump tienen un alto umbral legal para ganar demandas por difamación.

open image in gallery Hunter Biden se sentó con el YouTuber Andrew Callaghan para su entrevista original en julio ( Channel 5 with Andrew Callaghan/YouTube )

El presidente y la primera dama han afirmado durante años que se conocieron gracias a Paolo Zampolli, un agente de modelos, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998.

La carta dirigida a Hunter Biden, fechada el 6 de agosto, se dio a conocer este miércoles a través de Fox News Digital.

Abbe Lowell, abogado que ha representado a Biden en procesos penales y destinatario de la misiva de Brito, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Trump continúa enfrentando preguntas sobre su relación en el pasado con Epstein, aunque no ha sido acusado de irregularidades. Actualmente, mantiene una demanda contra The Wall Street Journal por informar que alguna vez envió al delincuente sexual un dibujo “subido de tono” como regalo de cumpleaños.

La controversia sobre el financista se mantiene desde que, a principios de julio, el Departamento de Justicia y el FBI concluyeron que no dejó una “lista de clientes” y que se suicidó en agosto de 2019, un fallo que enfureció a seguidores del presidente, quienes insisten en que hubo un “encubrimiento” para proteger a personas influyentes.

Según se informó, la fiscal general Pam Bondi notificó al presidente que su nombre aparece en los archivos oficiales sobre Epstein, aunque ello no implica que haya cometido delito alguno.

Trump, visiblemente molesto por la presencia constante de esta historia en la agenda mediática durante las últimas seis semanas, llegó incluso a reprender a miembros de su coalición conservadora por insistir en el tema.

Artículo elaborado con informes adicionales de distintas agencias.

Traducción de Leticia Zampedri