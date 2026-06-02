Según Todd Blanche, actual fiscal general interino y exabogado personal de Donald Trump, el presidente estadounidense casi con seguridad habría terminado en prisión si no hubiera ganado las elecciones de 2024.

“¿Es correcto decir que o ganaba en 2024 y volvía a la Casa Blanca, o su destino era la cárcel?”, preguntó el presentador de Fox News, Sean Hannity, durante un episodio de Hang Out with Sean Hannity, emitido el martes.

“Sí, por supuesto”, respondió Blanche.

El funcionario, cercano a Trump desde su etapa como abogado, hizo referencia a la serie de problemas judiciales que rodeaban al entonces candidato durante la campaña de 2024. Entre ellos figuraban los casos impulsados por el fiscal especial Jack Smith en Washington y Florida, así como la condena en Nueva York relacionada con el juicio por pagos para silenciar testimonios incómodos.

“No olviden que tenía un caso pendiente en Washington D. C.”, afirmó Blanche. “También estaba el caso de Florida, que había sido desestimado, pero seguía en apelación. Y además estaba el juez en Nueva York que, sin ninguna duda, iba a enviar a Trump a prisión”.

open image in gallery Donald Trump habría ido a prisión si no hubiera ganado las elecciones de 2024, según el fiscal general interino Todd Blanche ( AFP/Getty )

Tras la victoria electoral de Trump, el fiscal especial retiró los casos federales contra el entonces presidente electo al citar el precedente que impide presentar cargos formales o avanzar judicialmente contra un mandatario en funciones.

Durante su comparecencia ante el Congreso el año pasado, Smith aseguró que estaba convencido de que habría conseguido una condena contra Trump por las acusaciones que lo señalaban por conspirar para interferir en las elecciones de 2024.

“La rapidez y el momento en que actuamos reflejan la solidez de las pruebas y nuestra confianza en que habríamos obtenido condenas en un juicio”, declaró Smith ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Y agregó: “Si tuviera que decidir nuevamente si procesaría a un expresidente con base en los mismos hechos, lo haría sin importar si ese presidente fuera republicano o demócrata”.

Mientras tanto, Trump continúa impugnando la condena en Nueva York, tanto en los tribunales estatales como a través de un intento por trasladar el caso a la justicia federal.

open image in gallery Antes de las elecciones de 2024, Donald Trump afrontaba dos investigaciones del fiscal especial y una condena penal en Nueva York ( AP )

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha prometido tomar represalias por lo que describe como una supuesta “instrumentalización” del sistema judicial en su contra.

En paralelo, el Departamento de Justicia investiga una presunta “gran conspiración” que, según esa línea de investigación, se habría extendido durante una década e involucrado a funcionarios que investigaron o procesaron al presidente.

Como parte del acuerdo alcanzado en su reciente demanda contra el IRS, Trump también impulsó la creación de un “fondo discrecional” cercano a los 1.800 millones de dólares destinado a compensar a aliados y a personas que considera víctimas de la supuesta instrumentalización del gobierno.

Traducción de Leticia Zampedri