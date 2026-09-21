Una reconocida psiquiatra volvió a expresar su preocupación por lo que considera un deterioro de la salud mental del presidente Donald Trump y comparó su comportamiento con el de un “niño pequeño” que reacciona ante sentimientos de impotencia.

La Dra. Bandy Lee, psiquiatra forense y social que dio clases en Harvard y Yale, lleva años expresando preocupación por la salud del presidente, de 80 años, pero funcionarios de la Casa Blanca han desestimado sus afirmaciones como “especulaciones falsas con fines políticos”.

Lee editó en 2017 el libro El peligroso caso de Donald Trump y, a principios de este año, fue uno de los 36 profesionales de la salud que firmaron una carta abierta en la que pidieron la destitución del presidente mediante la aplicación de la 25.ª Enmienda. En la carta, los firmantes señalaron lo que describieron como un “marcado deterioro de la función cognitiva”.

En una entrevista con MeidasTouch este fin de semana, Lee aseguró que varios episodios recientes habían aumentado su preocupación. Entre ellos mencionó las declaraciones de Trump durante el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, cuando el presidente aseguró que los bomberos tuvieron que sacarlo de la Zona Cero poco después del derrumbe de las Torres Gemelas.

open image in gallery La Dra. Bandy Lee, psiquiatra forense y social que dio clases en Harvard y Yale, lleva años expresando preocupación por la salud del presidente, de 80 años, pero funcionarios de la Casa Blanca han desestimado sus afirmaciones como “especulaciones falsas con fines políticos” ( Getty Images )

Varias organizaciones de noticias señalaron que no encontraron pruebas que respaldaran esa versión, mientras que la revista New York Magazine la describió como una “extraña mentira”. Ante los cuestionamientos, Trump defendió sus declaraciones en Truth Social: “Todo lo que dije fue cierto”.

“Estuve allí, obviamente no el mismo día del derrumbe, sino poco después”, añadió.

Para Lee, el episodio reflejó lo que considera una tendencia de Trump a colocarse en el centro de acontecimientos de gran relevancia.

“El hecho de que necesite hacer esto con cada acontecimiento importante de la historia nacional y que quiera que cada monumento significativo del país lleve su nombre se remonta a lo frágil que es su sentido de sí mismo”, afirmó.

“Esto es lo que suelen hacer los niños pequeños”, continuó la psiquiatra. “Necesitan sentirse reyes, reinas o gobernantes del universo para contrarrestar una sensación de indefensión y dependencia. Por supuesto, eso es normal en un niño de dos o tres años. Lo anormal y patológico es que ocurra en un adulto”.

Lee también manifestó preocupación por las recientes publicaciones de Trump en Truth Social, entre ellas varios memes que parecen mostrar al presidente a punto de lanzar armas nucleares.

A partir de esas publicaciones, la psiquiatra advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, plantea el sistema de autorización para el uso de armas nucleares en Estados Unidos.

“La situación tan peligrosa en la que nos encontramos es que nuestra estructura, el sistema que tenemos, no permite revocar las órdenes de un presidente, sea capaz o no, actúe por un impulso o no”, sostuvo. “No hay forma de revocar una orden de usar un arma nuclear”.

open image in gallery La Dra. Lee también expresó preocupación por las recientes publicaciones de Trump en Truth Social, entre ellas varios memes que parecen mostrarlo preparándose para lanzar armas nucleares ( MeidasTouch/YouTube )

Lee describió a Trump como “un individuo con una inestabilidad mental increíble que se ha vuelto mucho más inestable con el tiempo, a medida que ha recibido más poder y ha enfrentado menos restricciones”.

La salud física y mental del presidente ha despertado un creciente interés público tras varios episodios que generaron interrogantes, entre ellos momentos de aparente somnolencia durante el día, hematomas en las manos e hinchazón en los tobillos.

Otros especialistas en salud también expresaron inquietudes sobre el presidente, entre ellos el psiquiatra y ganador del Premio Nobel de la Paz Henry David Abraham y el analista médico de CNN Dr. Jonathan Reiner.

Una encuesta de YouGov realizada en abril mostró que estas inquietudes también estaban presentes entre parte de la población: el 48 % de los encuestados afirmó creer que Trump había experimentado algún grado de deterioro cognitivo.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, rechazaron con firmeza los cuestionamientos sobre la salud de Trump y las afirmaciones de que no estaría en condiciones de gobernar.

“Si suena como un pato... quizá solo se trate de un médico demócrata sin escrúpulos”, declaró a The Independent el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en alusión al conocido dicho de que si algo parece un pato y suena como un pato, probablemente sea un pato. “El presidente Trump es el presidente más lúcido y enérgico de la historia de Estados Unidos, y cualquier supuesto profesional médico que haga diagnósticos improvisados o especulaciones falsas con fines políticos está incumpliendo su juramento hipocrático”, añadió.

Respecto de los síntomas físicos que generaron interrogantes, funcionarios de la Casa Blanca atribuyeron los hematomas recurrentes en las manos de Trump a los frecuentes apretones de manos, mientras que explicaron que una insuficiencia venosa crónica sería la causa de la hinchazón en los tobillos.

El propio Trump también defendió su estado de salud y, tras someterse a un examen físico en mayo, aseguró que “todo” había salido “de maravilla”.

Traducción de Leticia Zampedri