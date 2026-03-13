Trump interrumpe entrevista en vivo para convocar al secretario del Tesoro a la “sala de crisis”

El presidente Donald Trump convocó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la sala de crisis mientras concedía una entrevista televisiva el jueves.

Bessent respondía a una pregunta de Wilfred Frost, de Sky News en el Reino Unido, cuando una voz fuera de cámara lo interrumpió. “El presidente lo necesita de inmediato”, dijo.

El secretario miró alrededor de la sala mientras un asistente le retiró el micrófono. Salió de la entrevista a las 10:22 a. m. y regresó casi dos horas después, a las 12:07 p. m.

open image in gallery El presidente Donald Trump convocó a Scott Bessent a la sala de crisis en plena entrevista con Sky News ( Sky News )

“Señor secretario, es la primera vez —y supongo que también la última— que llaman a un entrevistado para ir a la sala de crisis”, dijo Frost cuando Bessent regresó. Luego preguntó: “¿Cómo está el presidente? ¿Está estresado?”.

Bessent tartamudeó al comenzar su respuesta. “No… el presidente está de muy buen ánimo”, dijo. “La misión en Irán avanza mucho más rápido de lo previsto. Y debo decir que tengo un hijo adolescente que considera el servicio militar”.

Después elogió tanto al presidente Donald Trump como al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y agregó: “Confiaría la vida de mi hijo en sus manos”.

Bessent y su esposo, John Freeman, tienen dos hijos: Cole y Caroline.

Tras la interrupción, Frost preguntó a Bessent sobre las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

open image in gallery Restringen el tránsito por el estrecho de Ormuz en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

El flujo de petroleros por esta ruta marítima —una de las más transitadas del mundo— enfrenta fuertes restricciones en medio del conflicto.

Sin embargo, Bessent dijo a Frost que cree que las fuerzas de la República Islámica no colocaron minas en el estrecho de Ormuz, pese a los reportes que sugieren lo contrario.

“¿Y eso fue lo que discutieron en la sala de crisis?”, preguntó Frost.

“Hablamos de muchas cosas”, respondió Bessent.

Luego, el secretario señaló que cree que la Armada de Estados Unidos y una coalición internacional escoltarán a los buques a través del estrecho de Ormuz tan pronto como sea “militarmente posible”.

“¿Y eso surgió ahora en la sala de crisis?”, insistió Frost.

“Eso lo dices tú, no yo”, respondió Bessent.

open image in gallery El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, murió en bombardeos contra Teherán el 28 de febrero ( AFP/Getty )

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero, hace casi dos semanas. Ese mismo día, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, murió en un ataque contra Teherán. Desde entonces lo reemplazó su hijo, Mojtaba Khamenei.

Durante su entrevista con Sky News, Bessent admitió que la guerra con Irán ya le costó a Estados Unidos alrededor de 11.000 millones de dólares.

Cuando Frost le preguntó si existía un punto en el que confrontaría a Trump para decirle que la guerra se había vuelto demasiado costosa, el secretario del Tesoro fue tajante.

“Para nada”, respondió.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri