Billy Crystal y Rachel McAdams protagonizan un “In Memoriam” que hace llorar al público en los Oscar

Los Oscar 2026 presentaron uno de los segmentos “In Memoriam” más emotivos de su historia para honrar a varias figuras de Hollywood fallecidas durante el último año.

El momento comenzó cuando Billy Crystal, protagonista de Cuando Harry encontró a Sally…, abrió el homenaje con un tributo especial al querido director Rob Reiner, quien fue hallado muerto a puñaladas junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025. Su hijo, Nick, fue acusado de los asesinatos y se declaró inocente.

Crystal compartió un mensaje cargado de emoción sobre el cineasta. “Las películas de mi amigo Rob Reiner vivirán para siempre, porque hablaban de lo que nos hace reír y llorar, y de lo que aspiramos a ser: mejores, más amables, más divertidos y más humanos”, dijo.

“A los millones de personas que disfrutaron de sus películas todos estos años, quiero que sepan —aquí y en todo el mundo— cuántas veces Rob me dijo que significaba todo para él que su trabajo significara algo para ustedes. Y para quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, conocerlo y quererlo, solo podemos decir: amigo, qué divertido fue asaltar el castillo”.

En el escenario, Crystal se reunió con su compañera de reparto en Cuando Harry encontró a Sally…, Meg Ryan, además de otras estrellas de películas de Reiner: Mandy Patinkin (La princesa prometida), Kiefer Sutherland (Algunos hombres buenos), Michael McKean (This Is Spinal Tap) y Kathy Bates (Miseria).

En total, 17 estrellas subieron al escenario para el homenaje, todas ellas colaboradoras de Reiner a lo largo de su carrera. Entre ellas estuvieron Christopher Guest, de This Is Spinal Tap; Jerry O’Connell y Wil Wheaton, de Cuenta conmigo; Fred Savage, Cary Elwes y Carol Kane, de La princesa prometida; Demi Moore y Kevin Pollak, de Cuestión de honor; Annette Bening, de Mi querido presidente; y, finalmente, John Cusack y Daphne Zuniga, de La chica de rojo.

Mientras tanto, una pantalla sobre el escenario proyectó una secuencia de imágenes de otras figuras destacadas, entre ellas Robert Redford, el legendario actor de El padrino Robert Duvall, Val Kilmer (Top Gun: pasión y gloria), Diane Ladd y el actor británico Terence Stamp.

open image in gallery Billy Crystal se unió a otras estrellas de las películas de Rob Reiner para rendir homenaje al director durante los Oscar ( AP )

Luego, Rachel McAdams subió al escenario para rendir homenaje a las leyendas Diane Keaton y Catherine O’Hara. Keaton murió en octubre de 2025 a causa de una neumonía, tras un repentino deterioro de su salud. O’Hara, en cambio, falleció en enero por una embolia pulmonar.

Para comenzar, McAdams recordó a su “compatriota canadiense, Catherine O’Hara”, a quien describió como una actriz que “nos hacía reír hasta las lágrimas”. Después dedicó un emotivo tributo a “la icónica Diane Keaton”.

Al mencionar algunas de sus películas más destacadas —Annie Hall, El padrino y Reds—, McAdams habló de su compañera de reparto en La joya de la familia: “Durante más de 50 años brilló en la pantalla y dejó una huella imborrable en la vida. Créame cuando digo que no hay una actriz de mi generación que no se sienta inspirada y fascinada por su absoluta singularidad.

Tuvo muchas facetas: actriz, artista, autora y activista. Pero ninguna fue más importante para ella que la de madre de sus dos hijos. Significó muchísimo para muchos de nosotros”.

open image in gallery Rachel McAdams rindió homenaje a Catherine O’Hara y a su fallecida compañera de ‘La joya de la familia’, Diane Keaton ( AP )

Una aparición sorpresa de Barbra Streisand para homenajear a su fallecido compañero en Tal como éramos, Robert Redford, puso el broche final al segmento In Memoriam. Redford murió mientras dormía en septiembre de 2025.

“Era un actor brillante y sutil, y nos divertimos mucho trabajando juntos porque nunca sabíamos exactamente qué iba a hacer el otro en una escena. Me alegra que Tal como éramos sea considerada hoy una historia de amor clásica”, dijo la leyenda de Broadway.

“Bob también tenía una gran convicción dentro y fuera de la pantalla. Defendió la libertad de prensa, protegió el medioambiente y promovió nuevas voces a través de su Sundance Institute. Era reflexivo y valiente. Yo lo llamaba un ‘vaquero intelectual’, alguien que abrió su propio camino y ganó el Oscar a mejor director”, agregó Streisand, antes de interpretar con emoción el tema principal de la película de 1973.

El segmento provocó fuertes reacciones entre quienes seguían la ceremonia en redes sociales.

“Este debe ser uno de los In Memoriam más largos en la historia de los #Oscars. Y con razón”, escribió una persona en X. Otro usuario coincidió: “Esto es tan triste que me dejó hecho pedazos”.

“Este año el In Memoriam me está causando un daño emocional irreparable”, comentó un tercero, mientras que otro bromeó: “Este In Memoriam va a hacer que le escriba a mi terapeuta”.

open image in gallery Barbra Streisand rindió homenaje a su fallecido compañero de ‘Tal como éramos’, Robert Redford, con una interpretación del tema principal de la película de 1973 ( AFP/Getty )

“Ver cuántas personas aparecieron en el segmento In Memoriam fue muy triste”, comentó otro usuario.

En declaraciones a Variety antes de la ceremonia del domingo, el productor ejecutivo de los Oscar, Raj Kapoor, explicó el complejo proceso detrás de la creación de ese segmento.

“Todo importa, desde el diseño gráfico hasta los títulos y la ubicación de cada nombre”, dijo Kapoor. “Quién aparece después de quién y dónde se producen esos momentos clave… es un trabajo muy minucioso. El equipo que arma el video trabaja prácticamente hasta el día del show, porque hay muchos cambios y revisiones.

Es una oportunidad para que la gente se despida y para volver a ver a algunas de sus personas favoritas una última vez. Es un homenaje y no nos lo tomamos a la ligera”.

Traducción de Leticia Zampedri