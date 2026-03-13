Trump incorpora discretamente a Erika Kirk al consejo directivo de la Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU.

El presidente Donald Trump nombró a Erika Kirk, la viuda del activista conservador Charlie Kirk, para sustituir el puesto de su marido en el Consejo de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea.

Erika Kirk, de 37 años, es una de las seis personas nombradas directamente por el presidente para formar parte del consejo directivo, compuesto por 16 personas. El Consejo de Visitantes se encarga de examinar el plan de estudios y la instrucción de la academia, recomendar medidas disciplinarias y elaborar un informe semestral.

Su nombramiento, que parece haberse producido durante el pasado fin de semana, significa que sustituirá a su difunto marido, a quien Trump designó en un principio para formar parte del consejo en marzo de 2025. Ninguno de los dos Kirk tiene formación ni experiencia militar formal.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, declaró que Erika Kirk era la “elección perfecta” para el consejo.

“Charlie Kirk sirvió con orgullo en el consejo e inspiró no solo a la próxima generación de militares, sino a millones de personas en todo el mundo con su audaz fe cristiana, su defensa de la verdad y su profundo amor a la patria. Erika Kirk continuará su legado y será una intrépida defensora de la fuerza aérea de élite más poderosa de la historia del mundo, cuyos guerreros mantienen nuestra nación segura, fuerte y libre”, declaró Wales.

Erika Kirk sustituirá a su difunto marido, Charlie Kirk, en el consejo directivo ( AFP via Getty Images )

The Independent solicitó comentarios a Erika Kirk.

Además de formar parte del consejo directivo, Erika Kirk supervisa Turning Point USA, al igual que su marido lo hizo.

Charlie Kirk solo asistió a una reunión mientras formaba parte del Consejo de Visitantes antes de ser asesinado en septiembre.

Durante sus funciones, recomendó acelerar las renovaciones de la capilla de la academia, según las actas de las reuniones revisadas por el medio de noticias sobre asuntos militares Stars and Stripes.

El Consejo de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea se encarga de preparar un informe semestral para el secretario de Defensa sobre los puntos de vista y las recomendaciones para la academia a través del secretario de la Fuerza Aérea y los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado.

El consejo está compuesto por 16 miembros, seis de los cuales son nombrados por el presidente, dos designados por el presidente de la Cámara de Representantes, uno designado por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, dos designados por el líder de la mayoría del Senado y cuatro designados por cada presidente y miembro de mayor rango de los Comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes.

Si bien no es miembro oficial de la administración de Trump, Erika Kirk ha formado una estrecha relación con esta desde que su marido fue asesinado, al asumir parte del legado de Charlie Kirk y su papel como promotor de la ideología cristiana conservadora.

Recientemente fue invitada del presidente al debate sobre el estado de la Unión.