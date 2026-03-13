Seis tripulantes murieron al estrellarse un avión cisterna estadounidense de reabastecimiento de combustible en Irak, según ha confirmado el Centcom (Mando Central de EE. UU.).

El Centcom informó que un KC-135 Stratotanker cayó el jueves durante la Operación Furia Épica, el creciente conflicto entre EE. UU. e Irán que fue iniciado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a finales de febrero.

El Ejército de EE. UU. dijo el viernes por la tarde que los seis miembros de la tripulación a bordo del avión habían muerto en el incidente. Sus nombres no se han hecho públicos.

Desde el comienzo de la guerra, hace dos semanas, han muerto al menos 13 militares estadounidenses, mientras que unos 140 han resultado heridos.

open image in gallery Un KC-135 stratotanker se estrelló en Irak, matando a seis personas, según dijo el Mando Central de EE. UU. el viernes (archivo) ( Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved )

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el accidente en Irak:

¿Qué ha ocurrido?

Dos aviones se vieron implicados en un incidente en espacio aéreo amigo en el oeste de Irak en torno a las 2:00 p. m. del jueves, hora Este.

Uno de los dos aviones se estrelló, mientras que el otro consiguió aterrizar sano y salvo. El Centcom ha confirmado que el avión siniestrado era un Boeing KC-135 estadounidense, un avión cisterna pesado de 40 m de envergadura.

El Washington Post informó que el segundo avión era también un KC-135, pero aún no se ha confirmado oficialmente.

open image in gallery Un avión US Centcom KC-135 Stratotanker reabastece de combustible a un F/A-18F Super Hornet de la Marina de EE. UU. sobre Oriente Medio durante la Operación Furia Épica (archivo) ( Centcom )

El Centcom confirmó el viernes por la tarde la muerte de seis miembros de la tripulación.

A primera hora del día, los equipos de rescate trabajaban en el lugar de los hechos tras confirmar la muerte de cuatro personas.

Las identidades de los miembros del servicio se mantienen en reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares, dijo el Centcom.

Los investigadores creen que el accidente pudo deberse a una colisión en pleno vuelo, pero las circunstancias siguen sin estar claras, de acuerdo con el New York Times .

¿Qué han dicho las autoridades?

El Centcom subrayó en su declaración inicial del jueves que el avión no había caído como consecuencia de fuego hostil o amigo.

Desde el mando no se precisó dónde ni cuándo se había producido el incidente, pero aseguraron que se facilitaría más información a medida que evolucionara la situación.

open image in gallery El anticuado avión se irá retirando gradualmente de circulación a medida que entren en servicio más aviones cisterna KC-46A Pegasus de nueva generación ( Getty )

“Pedimos que se mantenga la paciencia para reunir detalles adicionales y ofrecer claridad a las familias de los miembros del servicio”, rezaba un comunicado.

Por su parte, la Resistencia Islámica de Irak, un grupo de facciones armadas respaldadas por Irán, se atribuyó el derribo del avión.

El grupo dijo en un comunicado que había derribado el avión “en defensa de la soberanía y el espacio aéreo de nuestro país”, contradiciendo la versión estadounidense de los hechos.

open image in gallery El KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF) cayó en el oeste de Irak, mientras que otro pudo aterrizar sin problemas, dijo el Centcom (archivo) ( Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

¿Qué sabemos de los aviones implicados?

El Boeing KC-135 estadounidense se desarrolló en la década de 1950 y se ha utilizado ampliamente en operaciones de combate estadounidenses durante décadas.

Basado en el mismo diseño que el avión de pasajeros Boeing 707, el avión cisterna lleva en servicio más de 60 años. Se prevé su retirada progresiva a medida que entren en servicio más aviones cisterna KC-46A Pegasus de nueva generación.

La tripulación básica de un KC-135 consta de tres personas: un piloto, un copiloto y un operador de timón. Se añaden enfermeros y técnicos médicos en las misiones de evacuación aeromédica.

open image in gallery El KC-135 ha estado en la vanguardia de las operaciones de la USAF durante más de 60 años (archivo) ( Getty )

El avión puede transportar grandes cantidades de combustible —hasta 37.650 kg de carga— y repostar una amplia gama de aeronaves utilizadas por la Fuerzas Aérea (USAF), la Armada, el Cuerpo de Marines y las fuerzas aliadas de EE. UU. El repostaje aéreo es una de las operaciones más exigentes técnicamente de la aviación militar.

Durante estas misiones, el avión cisterna debe volar a una velocidad y altitud constantes mientras otro avión se acerca lo suficiente para que se conecte una barra de reabastecimiento. El proceso requiere una coordinación precisa entre los pilotos y el operador del timón, e incluso pequeños errores pueden provocar accidentes.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, el año pasado la USAF tenía 376 KC-135, de los cuales 151 estaban en servicio activo, 163 en la Guardia Nacional Aérea y 62 en la Reserva de la división. Según datos de la USAF, costaban alrededor de 40 millones de dólares por unidad en 1998.

open image in gallery Aviones militares de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, antes del lanzamiento de la operación estadounidense-israelí ( AFP via Getty )

¿Cuántos aviones estadounidenses se han estrellado desde que comenzó el conflicto?

Se trata del cuarto avión tripulado estadounidense perdido desde que comenzó la Operación Furia Épica, aunque ninguno de los incidentes ha sido atribuido al fuego iraní por funcionarios estadounidenses.

El 1° de marzo, tres aviones F-15E Strike Eagle de la USAF fueron derribados, al parecer por un F/A-18 kuwaití, en un incidente de fuego amigo.

Centcom dijo que “[habían caído] sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo”.

Al menos uno de los aviones estadounidenses parecía proceder de una base aérea del Reino Unido, informó la BBC, basándose en las marcas de identificación de los restos de una de las aeronaves. La USAF no quiso confirmar el origen de los aviones.

Traducción de Sara Pignatiello