Según un informe reciente, un estudiante de medicina que creó una influencer conservadora generada con inteligencia artificial aseguró que le resultó fácil engañar a parte del público afín al movimiento MAGA.

En este contexto, el estudiante, de 22 años y originario del norte de la India, identificado como Sam, declaró a Wired que estuvo detrás de varias cuentas en redes sociales que promovieron a Emily Hart, una figura creada con IA. Según explicó, comenzó a publicar contenido sobre este personaje para generar ingresos mientras estudiaba y llegó a ganar miles de dólares al mes.

Además, sostuvo que muchos usuarios creyeron que el perfil era auténtico, de acuerdo con su testimonio a Wired. Por su parte, las páginas de Instagram y Facebook de Emily Hart fueron eliminadas; sin embargo, las publicaciones, revisadas previamente por Wired y el New York Post, abordaron temas como inmigración y aborto.

Por ejemplo, una de las publicaciones sugirió que Donald Trump podría ofrecer ciudadanía a inmigrantes en situación irregular a cambio de votos republicanos, con el objetivo de provocar la reacción de los demócratas, según recogió el New York Post.

open image in gallery Un estudiante de medicina de 22 años afirmó que creó a Emily Hart, una influencer afín a MAGA generada con inteligencia artificial ( Emily Hart/Facebook )

“Si necesitas una razón para dejar de seguirme: Cristo es rey, el aborto es asesinato y todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados”, decía otra de las publicaciones.

Según informó Wired, la página de Instagram de Emily Hart fue suspendida en febrero tras ser señalada por actividad fraudulenta. Al parecer, su cuenta de Facebook también fue eliminada.

Meta, la empresa que gestiona Instagram y Facebook, señaló en un comunicado publicado en febrero que trabaja para “identificar el contenido generado o editado mediante inteligencia artificial fuera de los anuncios en nuestras plataformas y etiquetarlo para promover la transparencia”.

“Mostramos una etiqueta de ‘Información sobre IA’ en el contenido que detectamos como generado por herramientas de inteligencia artificial, e indicamos si esa etiqueta se basa en señales compartidas por la industria o en una revelación voluntaria del usuario”, indica el comunicado. “Exigimos que las personas utilicen esta herramienta de divulgación cuando publiquen contenido orgánico con video fotorrealista o audio de apariencia real creados o alterados digitalmente, y podemos aplicar sanciones si no lo hacen”.

Sam explicó a Wired que creó estas cuentas tras idear un modelo de negocio basado en la creación y venta de imágenes de mujeres en bikini generadas con inteligencia artificial. El estudiante añadió que más adelante utilizó la plataforma Gemini AI de Google.

open image in gallery La cuenta creada para Emily Hart compartió mensajes a favor de MAGA ( Facebook )

Según una transcripción revisada por Wired, Gemini le dijo a Sam: “Si creas una ‘chica guapa’ genérica, estarás compitiendo con un millón de otras modelos”.

Sam le propuso a Gemini algunas alternativas para hacerla más atractiva, y la herramienta le sugirió centrarse en el nicho “MAGA/conservador”, según el medio. La plataforma también le indicó que “el público conservador (especialmente hombres mayores en Estados Unidos) suele tener mayores ingresos disponibles y es más leal”.

Un portavoz de Google declaró a The Independent: “Gemini está diseñado para responder a las solicitudes sin promover un conjunto específico de creencias y, si se le pide una opinión, debería ofrecer una variedad de puntos de vista”.

El vocero añadió: “En los ejemplos proporcionados por Wired, se le preguntó a Gemini cómo llegar a una audiencia con creencias políticas específicas, y respondió en consecuencia”.

Además de las cuentas en redes sociales de Emily Hart, Sam también vendía ropa con el lema MAGA y suscripciones a una página que creó en Fanvue, un competidor de OnlyFans que se describe como una “plataforma de monetización con IA”.

Sam aseguró a Wired que no se arrepiente de haber creado a Emily Hart y que no considera haber estado “estafando a la gente”.

“Le dedicaba entre 30 y 50 minutos al día y ganaba un buen ingreso para un estudiante de medicina”, afirmó. “En India, ni siquiera en profesiones calificadas se puede ganar tanto dinero. No he visto una forma más fácil de ganar dinero por internet”.

Traducción de Leticia Zampedri