Trump desata burlas por un “regalo de oro” para la Casa Blanca: “Contrató a Putin como decorador”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó lo que parece ser una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece un águila calva dorada y un escudo con barras y estrellas colocados en el balcón de la Casa Blanca.

"¡Un regalo de oro para la Casa Blanca por su 250.º aniversario!", escribió el mandatario al compartir la imagen en Truth Social la noche del lunes.

Sin embargo, el escudo muestra solo 11 estrellas, en lugar de las 13 que tradicionalmente representan a las colonias originales de Estados Unidos. Además, CNN informó que los metadatos de la imagen indican que habría sido creada con herramientas de inteligencia artificial de Google.

Por su parte, el fotógrafo independiente Andrew Leyden publicó en X dos imágenes de la fachada de la Casa Blanca tomadas poco después de la publicación de Trump, en las que no aparece el supuesto escudo.

La publicación del supuesto "regalo" provocó una ola de burlas en redes sociales, donde algunos usuarios la calificaron de "mal gusto" y la compararon con la iconografía utilizada en Rusia.

open image in gallery Donald Trump compartió en Truth Social una imagen de un escudo con un águila calva colocado en un balcón de la Casa Blanca y dijo que pretende regalarlo al país por el 250.º aniversario de Estados Unidos ( Donald J. Trump/Truth Social )

open image in gallery En redes sociales, algunos usuarios compararon el diseño con el águila bicéfala del escudo nacional de Rusia ( AFP/Getty )

"Trump contrató a [Vladimir] Putin como decorador", escribió en X el dramaturgo Paul Rudnick, al comparar la imagen con el águila bicéfala del escudo de armas de la Federación Rusa.

El excongresista republicano Adam Kinzinger, hoy crítico de Trump, compartió la imagen con una sola palabra: "Asqueroso". Por su parte, la comentarista Jo Carducci la calificó de "mal gusto".

Otros usuarios señalaron que 2026 no corresponde al 250.º aniversario de la Casa Blanca. La construcción del edificio comenzó el 13 de octubre de 1792, 16 años después de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776.

The Independent informó que solicitó comentarios a la Casa Blanca sobre la publicación.

Si el águila dorada llegara a instalarse realmente en el balcón, sería apenas la más reciente incorporación a la residencia presidencial ubicada en el 1600 de Pennsylvania Avenue y otro ejemplo de la conocida afición de Trump por los acabados en color dorado.

open image in gallery El balcón superior de la Casa Blanca en su estado actual, sin el elemento decorativo propuesto por Donald Trump ( AFP/Getty )

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, el presidente impulsó una remodelación del Despacho Oval con una marcada presencia de detalles dorados. Según informó en su momento CNN, el despacho incorporó "nuevas figuras de vermeil dorado sobre la chimenea, medallones dorados, águilas de oro sobre las mesas auxiliares y espejos de estilo rococó con marcos dorados en las puertas".

Trump también recibió como obsequio una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, antes de que Estados Unidos fuera uno de los países anfitriones del torneo de este año.

Más recientemente, el mandatario centró su atención en el "embellecimiento" de otros monumentos nacionales en Washington D. C. Entre ellos, la remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln se convirtió en uno de los proyectos más polémicos.

Traducción de Leticia Zampedri