Amazon pagó a Trump más de 10 millones de dólares por el documental sobre Melania

Según sus propias declaraciones financieras, el presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió un pago de licencia de 10,71 millones de dólares por Melania, el documental de Amazon MGM sobre su esposa, Melania Trump.

Anteriormente se había informado de que Amazon había pagado alrededor de $40 millones para realizar la película de Brett Ratner, incluyendo $28 millones directamente a la primera dama.

Amazon MGM gastó otros $35 millones en la comercialización del filme, que recaudó alrededor de $16,6 millones en taquilla antes de estar disponible para su transmisión en Prime Video.

En mayo, Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, defendió la decisión de su empresa, al tiempo que insistió en que sus tratos con el presidente eran apartidistas.

“Ya saben que tuvo mucho éxito en los cines. También le ha ido muy bien en las plataformas de streaming. La gente siente mucha curiosidad por Melania, así que, aunque yo no tuve nada que ver, parece que el equipo de Amazon tomó una decisión empresarial muy acertada”, declaró Bezos a la cadena CNBC.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asistiendo al estreno de la película ‘Melania’, de Amazon MGM, en enero de 2026 ( Dimitrios Kambouris/Getty Images )

En otra parte de su reciente declaración financiera, Trump reveló que había recibido un pago de licencia de $521.161 por las memorias de la primera dama, de la editorial Skyhorse Publishing. También obtuvo alrededor de $6 millones en ganancias netas por la venta de “NFTs y otros objetos coleccionables” relacionados con su esposa.

El miércoles, Trump afirmó no tener nada que ver con la ganancia inesperada de $1.000 millones que figura en sus declaraciones financieras, e insistió en que todo provenía del trabajo de asesores financieros no identificados, en lugar de sus esfuerzos deliberados por lucrarse con la presidencia.

“Gané mucho dinero antes de ser presidente; ellos lo invierten, pero nunca les hablo”, dijo Trump antes de abordar por primera vez un nuevo avión presidencial de camino a visitar la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt.

El avión Boeing VC-25B, valorado en $400 millones, le fue entregado en Doha, Catar, el año pasado, y ese obsequio también suscitó preocupación por la compra de influencias.

El líder ganó más de $1.000 millones con dos negocios de criptomonedas que ahora superan los ingresos que obtiene de su extenso portafolio de propiedades.

Según un documento presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental, Trump reveló ganancias de más de $500 millones provenientes de su empresa de criptomonedas World Liberty Financial, incluyendo “tokens de gobernanza”, mientras que otra empresa, CIC Digital LLC, obtuvo más de $600 millones por la venta de monedas “meme” con la marca Trump y su imagen.

Tanto los tokens como las monedas han perdido valor desde las ventas, dejando a los inversores y compradores comunes en la ruina.

La Casa Blanca ha negado rotundamente que Trump haya actuado deliberadamente para impulsar sus propios intereses financieros. La subsecretaria de prensa, Anna Kelly, afirmó en un comunicado que él “solo [actuaba] en el mejor interés del público estadounidense” y aseguró que el mandatario “no [tenía] conflictos de intereses”.

Traducción de Sara Pignatiello