El despido vengativo del director del FBI, Kash Patel, de los agentes del FBI que trabajaron en la investigación sobre documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump dejó al departamento sin una unidad de espionaje global de élite que vigila las amenazas de Irán.

Patel despidió a una docena de agentes del FBI el pasado miércoles tras conocer que sus teléfonos y los de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habían sido objeto de una citación judicial en el marco de la investigación sobre el acaparamiento de archivos de alto secreto por parte de Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, EE. UU.

Los despidos de la unidad de espionaje global, conocida como CI-12, se produjeron días antes de que EE. UU. e Israel lanzaran conjuntamente la operación “Furia Épica”, con ataques aéreos contra Irán que han desembocado en un conflicto más amplio en todo Medio Oriente.

Los ataques a Irán durante la primera presidencia de Trump fueron seguidos por una serie de operaciones iraníes en EE. UU. para intentar asesinar al mandatario y a algunos de sus aliados.

CI-12 investiga las filtraciones ilegales a los medios de comunicación y la manipulación indebida de documentos clasificados. La unidad estaba formada por agentes veteranos formados en amenazas y operaciones de espionaje, con un enfoque especial en Medio Oriente, incluido Irán, según informaron fuentes al medio en línea MS Now.

El director del FBI, Kash Patel, ha despedido a los agentes del FBI que trabajaron en la investigación sobre los documentos clasificados acaparados por el presidente Trump en su finca de Florida —que también tenían formación especial en el manejo de las amenazas de Irán, según un informe ( Getty Images )

La unidad también investiga a Cuba y a algunas organizaciones terroristas, pero no se ocupa de las amenazas procedentes de China o Rusia, según el informe.

El lunes, el personal dentro del FBI se preparaba para más despidos potenciales de agentes y empleados del CI-12, según el reporte.

El portavoz del FBI, Ben Williamson, dijo al medio que el FBI no hacía comentarios sobre asuntos de personal.

Williamson rebatió que el FBI mantenía una “sólida operación de contrainteligencia, con personal en todo el país, que obtuvo resultados récord en 2025, incluido un aumento del 35 % en las detenciones por contrainteligencia, la captura de seis de los diez fugitivos más buscados, y múltiples complots terroristas frustrados solo en diciembre”.

“Nuestros equipos siguen plenamente comprometidos en todo el país y están preparados para movilizar todos los medios de seguridad necesarios para ayudar a los socios federales, así como a las fuerzas del orden estatales y locales”, añadió Williamson.

Desde que Trump asumió el cargo, el FBI ha purgado al personal relacionado con las investigaciones sobre el presidente, así como a los vinculados a la indagación sobre los alborotadores del 6 de enero.

Patel también ha despedido al menos a 30 agentes que parecían carecer de las necesarias credenciales conservadoras.

“Algunos se arrodillaron en una muestra de solidaridad con las protestas de Black Lives Matter en 2020; otro aplicó una política del Gobierno de negar exenciones religiosas para la vacuna contra el covid; un tercero exhibió una bandera del orgullo gay”, informó The Wall Street Journal en noviembre.

Patel despidió al menos a 12 miembros de la unidad pocos días antes de que EE. UU. e Israel entraran en guerra con Irán ( AFP/Getty )

El despido más reciente, que incluyó a agentes con formación especializada en el manejo de amenazas procedentes de Irán, se produjo pocos días antes de que EE. UU. e Israel iniciaran conjuntamente ataques aéreos contra Irán el sábado.

Los ataques coordinados acabaron con la vida del Líder Supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y de otros altos funcionarios.

Los ataques, bautizados por EE. UU. como “Operación Furia Épica”, han provocado que Irán lance una oleada de misiles por todo Medio Oriente, incluidos Israel, los países vecinos del Golfo y objetivos cruciales para la producción mundial de petróleo y gas natural.

En una carta oficial enviada el lunes al Congreso, Trump admitió que “no [era] posible en este momento saber” cuánto durarán los ataques de EE. UU. contra Irán.

“Aunque EE. UU. desea una paz rápida y duradera, no es posible en este momento saber el alcance total y la duración de las operaciones militares que puedan ser necesarias”, escribió Trump el lunes.

Tras la carta, una publicación de Truth Social del presidente el lunes también causó alarma, después de que escribiera que “las guerras se pueden librar para siempre”. En declaraciones anteriores, por otro lado, Trump ha dicho que el bombardeo podría durar “cuatro o cinco semanas”.

Traducción de Sara Pignatiello