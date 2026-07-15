Vance admite ante Joe Rogan que el gobierno de Trump “manejó mal” la publicación de los archivos de Epstein

El vicepresidente J. D. Vance reconoció que el Gobierno de Donald Trump "gestionó mal" la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein durante un episodio de un pódcast difundido el miércoles.

"Si la gente quiere decir que gestionamos mal la divulgación de los archivos de Epstein, somos culpables", dijo Vance al conductor del pódcast, Joe Rogan. "Sí, la gestionamos mal, sobre todo en la forma en que comunicamos el proceso".

Al ser consultado sobre qué habría hecho de manera diferente, Vance respondió: "Creo que debimos publicar todo desde el principio. Obviamente, revisar el material, localizarlo y censurar la información relacionada con las víctimas lleva tiempo, pero tendríamos que haberlo hecho lo más rápido posible".

Consultada por The Independent, la Casa Blanca evitó responder si el presidente Donald Trump comparte la postura expresada por Vance.

Los críticos han acusado al Gobierno de incumplir su promesa inicial de publicar los archivos y, posteriormente, de retrasar la divulgación de la información que fue exigida por una ley aprobada en 2025.

open image in gallery El vicepresidente J. D. Vance afirmó en un reciente pódcast que el gobierno de Donald Trump fue "culpable" de manejar de forma inadecuada la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una inusual admisión frente a las críticas por el proceso ( AFP/Getty )

Los archivos de Jeffrey Epstein volvieron a ocupar el centro del debate mientras el fiscal general interino, Todd Blanche, comparecía este miércoles ante el Congreso como parte del proceso de confirmación para asumir de forma permanente la dirección del Departamento de Justicia.

"Se cometieron errores", reconoció Blanche al referirse a la publicación de los documentos, que describió como una "tarea hercúlea" debido a la necesidad de revisar millones de archivos potencialmente relevantes.

"Eso no justifica los errores, de los que asumo la responsabilidad, pero sí demuestra que intentamos corregirlos", añadió.

En febrero de 2025, la entonces fiscal general Pam Bondi afirmó, en una declaración que se volvió muy conocida, que la supuesta lista de clientes de Epstein estaba "sobre mi escritorio en este momento". Ese mismo mes, varias figuras influyentes de la derecha recibieron en la Casa Blanca carpetas con información relacionada con Epstein, aunque la mayor parte del contenido ya era de dominio público.

Sin embargo, en julio de ese año, funcionarios federales cambiaron de postura. Afirmaron que no existía una lista de clientes y anunciaron que no había motivos para divulgar más información relacionada con el caso Epstein.

open image in gallery Durante una audiencia en el Congreso el miércoles, como parte de su proceso de confirmación, el fiscal general interino Todd Blanche reconoció que "se cometieron errores" en el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein ( Reuters )

El manejo del caso también provocó una rebelión bipartidista en la Cámara de Representantes. Ese impulso culminó en noviembre con la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein de 2025, a pesar de que el presidente Donald Trump calificó de "estúpidos" a los republicanos que respaldaron la iniciativa.

A mediados de enero, el Gobierno solo había publicado unos pocos miles de los más de dos millones de documentos que debía divulgar antes del plazo fijado por la ley, el 19 de diciembre. La demora intensificó las críticas.

El Gobierno de Trump sostuvo que el retraso respondía a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas identificadas y de resguardar otra información sensible contenida en los archivos.

En marzo, el Departamento de Justicia divulgó documentos que hasta entonces permanecían bajo reserva y que incluían acusaciones no verificadas contra Donald Trump por una presunta agresión sexual ocurrida en la década de 1980. La Casa Blanca rechazó esas acusaciones, las calificó de infundadas y describió a la denunciante como "una mujer perturbada".

Al mismo tiempo, un grupo de víctimas de Epstein presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Justicia. En ella acusó a la dependencia de haber expuesto públicamente a casi un centenar de sobrevivientes al no proteger adecuadamente sus identidades en los documentos publicados.

open image in gallery El Gobierno de Donald Trump afirmó que existía una lista de clientes de Jeffrey Epstein y entregó carpetas con documentos del caso a figuras influyentes de la derecha. Más tarde aseguró que esa lista no existía y que no habría nuevas divulgaciones, un cambio de postura que generó críticas ( AFP/Getty )

Según Regime Change: Inside Donald Trump's Imperial Presidency, el libro publicado recientemente por los periodistas de The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan, los archivos de Jeffrey Epstein también provocaron divisiones dentro del Gobierno de Trump.

La obra sostiene que las decisiones adoptadas a principios de 2025 sobre la publicación de los archivos generaron un fuerte conflicto entre funcionarios de la Casa Blanca y el entonces subdirector del FBI, Dan Bongino, quien más tarde renunció al cargo.

Además, el libro asegura que el caso Epstein motivó una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el verano pasado, durante la cual J. D. Vance expresó su preocupación por que el escándalo terminara dividiendo a la coalición MAGA.

Alex Woodward colaboró con información para este artículo.

Traducción de Leticia Zampedri