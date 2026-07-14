La cadena de Taco Bell está siendo investigada por el brote parasitario que causa “diarrea explosiva”, según informe

Según un nuevo informe, Taco Bell podría estar implicado en un brote cada vez mayor de una enfermedad gastrointestinal parasitaria vinculada a productos agrícolas contaminados.

Según fuentes consultadas por The Washington Post, los investigadores estatales y federales están indagando la posible conexión de la cadena de comida rápida con la ciclosporiasis, una enfermedad conocida por causar “diarrea explosiva”.

La semana pasada, varios carteles colocados en establecimientos de Taco Bell en Michigan advertían a los clientes que los restaurantes “actualmente no pueden vender lechuga, cebolla con cilantro, pico de gallo y guacamole debido a una retirada del mercado a nivel nacional”.

Hasta el martes, las autoridades de Michigan habían reportado 3.309 casos de la enfermedad. Normalmente, el estado identifica solo unos 50 casos al año.

La exposición al parásito Cyclospora provoca ciclosporiasis, una infección cuyos síntomas incluyen diarrea acuosa y evacuaciones intestinales explosivas, además de fatiga, calambres estomacales, hinchazón, náuseas, vómitos y fiebre leve. Raramente es mortal. Los casos se dispararon en la última semana en varios estados, como Michigan, Illinois, Virginia, Ohio y Nueva York.

open image in gallery Las autoridades investigan si Taco Bell tuvo algo que ver con el brote de un parásito que provoca “diarrea explosiva”, según un nuevo informe. Aunque se está investigando a Taco Bell, aún no se identificó a ningún proveedor concreto de productos frescos ni ningún tipo específico de producto como origen del brote a nivel nacional ( Getty Images )

Según el Post, la decisión de la empresa de retirar ciertos ingredientes frescos fue una medida de precaución prudente. “Es positivo que la cadena ya haya dejado de servir voluntariamente varios productos”, dijo la fuente.

Si bien algunas personas contagiadas informaron haber comido en Taco Bell, otras no lo hicieron, lo que indica que el brote no se limita a esta cadena. The Independent se puso en contacto con Taco Bell para obtener declaraciones al respecto.

Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 843 casos de ciclosporiasis en 31 estados desde mayo, lo que dio lugar a 86 hospitalizaciones y a ninguna muerte informada.

Sin embargo, los CDC advierten que es probable que el número real de infecciones sea mucho mayor y señalan que hay más de 1.500 casos que requieren “un análisis más exhaustivo”.

Según los CDC, la ciclosporiasis se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal. Si bien se reportan casos de ciclosporiasis durante todo el año, son más frecuentes entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Los brotes anteriores se relacionaron con frambuesas, albahaca, cilantro y mezclas para ensaladas.

Según el sitio web de los CDC, “la mayoría de las personas con sistemas inmunitarios sanos se recuperan de la ciclosporiasis sin tratamiento. Sin embargo, si no se trata, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta un mes o más”.

Los síntomas pueden tardar dos semanas o más en aparecer, y algunas personas permanecen asintomáticas; estos son los factores que pueden dificultar la identificación del origen de un brote.

open image in gallery Este gráfico de los CDC muestra cómo la exposición a alimentos contaminados provoca enfermedades ( CDC )

Esta semana, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que el último brote podría estar relacionado con la lechuga o las verduras de hoja verde para ensalada.

“Aunque no identificamos un producto definitivo como la fuente del brote, queremos que los habitantes de Michigan sepan lo que hemos averiguado hasta ahora para que puedan tomar medidas para proteger a sus familias”, dijo la Dra. Natasha Bagdasarian, Directora Médica Ejecutiva del MDHHS, en un comunicado el lunes.

“La información preliminar indica que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación. Seguiremos informando a medida que obtengamos más información”.

En lugar de comprar lechuga prelavada, las autoridades recomendaron comprar lechugas enteras, desechar las capas exteriores y lavar bien la parte interior.

Traducción de Olivia Gorsin