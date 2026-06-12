Cinco policías federales reportaron haber visto "esferas" brillantes de color rojo y naranja en el cielo nocturno en 2023, según el más reciente lote de documentos sobre ovnis publicado el viernes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

A lo largo de dos días de octubre de ese año, los agentes informaron sobre luces anómalas observadas en el oeste del país, cerca de un "sitio sensible de seguridad nacional".

De acuerdo con la revisión oficial de sus testimonios, los cinco describieron por separado la presencia de una "esfera madre" de un intenso color naranja que, aparentemente, generó "esferas rojas más pequeñas" durante varias horas. El Pentágono no reveló ni las fechas exactas ni el lugar preciso de los avistamientos.

Los reportes forman parte de una nueva tanda de archivos que reúne documentos de la CIA, el Departamento de Defensa, el FBI y otras agencias de inteligencia desde 1949. El material incluye informes sobre platillos voladores, testimonios en primera persona sobre supuestas "esferas" e incidentes en los que empleados del gobierno afirmaron haber visto objetos no identificados.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que la publicación contiene información histórica y desclasificada sobre fenómenos anómalos no identificados, y añadió que el Departamento de Defensa ya trabaja en la divulgación del próximo lote de archivos.

open image in gallery La ilustración del FBI sobre el incidente de octubre de 2023 muestra tres orbes rojos que aparentemente emergían de un orbe naranja más grande ( Departamento de Defensa )

"A medida que continúa el interés sin precedentes tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia del Gobierno de Trump, WAR.GOV/UFO ha recibido más de 1.700 millones de visitas en todo el mundo desde el lanzamiento del sitio, el 8 de mayo de 2026", declaró Parnell.

Y el resto del texto, con ese ajuste, quedaría:

Los testimonios de los agentes especiales llamaron la atención porque todos afirmaron haber presenciado el incidente desde distintos puntos de observación dentro de la misma zona. Además, según los documentos, utilizaron un lenguaje muy similar y describieron lo ocurrido de manera prácticamente idéntica.

En casi todos los informes aparecía otro detalle: la presencia de un objeto con apariencia de vehículo que se desplazaba por la autopista.

Uno de los agentes relató que el objeto se mantenía “suspendido” sobre el carril derecho a una altura similar a la de un automóvil, pero que solo tenía una luz trasera ubicada en el centro. Según su testimonio, llegó a conducir a 128 kilómetros por hora para intentar alcanzarlo, aunque no lo consiguió.

"Hacia el final de la interacción, vimos cómo el objeto se transformaba abruptamente en un disco o esfera luminosa de color naranja, rodeada por un halo brillante, y se desplazaba hacia un costado de la carretera", recordó el agente.

open image in gallery Las autoridades siguen sin determinar qué originó los objetos observados cerca de un sitio sensible de seguridad nacional ( Departamento de Defensa )

A pesar de contar con varios informes sobre el incidente, el Gobierno de Estados Unidos aún no ha dado el caso por cerrado. Según la más reciente tanda de documentos, los investigadores federales descartaron que las esferas pudieran haberse confundido con gases de escape de aeronaves militares y consideran poco probable que se tratara de drones, actividad de inteligencia extranjera o algún fenómeno meteorológico.

La Oficina de Resolución de Anomalías, encargada de investigar reportes de ovnis y otros fenómenos inusuales, señaló que trabaja junto con organismos federales, científicos e instituciones académicas para intentar determinar qué provocó la aparición de los orbes.

Una de las hipótesis es que las esferas correspondieran a una tecnología desconocida. El Gobierno también indicó que la descripción de estos objetos coincide con cierta tecnología militar estadounidense. Sin embargo, todavía no está claro si ese tipo de tecnología estaba siendo utilizada en el momento del incidente.

open image in gallery La nueva tanda de archivos desclasificados reúne testimonios de policías y civiles sobre presuntos ovnis ( Departamento de Defensa )

Además de los testimonios de los policías federales, esta nueva tanda de archivos también incluye relatos de civiles sobre supuestas "esferas" no identificadas.

Uno de los informes, fechado en julio de 2025, señala que dos testigos afirmaron haber visto "una luz brillante e intensa" en el patio trasero de su vivienda. Según su relato, encontraron dos orbes descritos como "esferas rojas brillantes" que contenían en su interior una especie de "sol de plasma blanco".

En otro caso, ocurrido en octubre de 2024, un testigo grabó una "esfera similar a un plasma" que flotaba sobre un estanque y cambiaba de forma de manera intermitente.

La más reciente tanda de documentos desclasificados forma parte de la orden del presidente Donald Trump para que el Pentágono divulgue información relacionada con los ovnis. El Gobierno ya había publicado dos lotes anteriores de archivos que también incluían testimonios sobre objetos voladores y supuestos "orbes".

Como parte de su promesa de impulsar una mayor transparencia, Trump también firmó órdenes ejecutivas para la divulgación de documentos relacionados con el asesinato del reverendo Martin Luther King Jr., del expresidente John F. Kennedy y otros casos históricos.

Traducción de Leticia Zampedri