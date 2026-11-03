Bombardeos, ataque nuclear o paz: tres escenarios para la guerra en Irán tras las elecciones a mitad de mandato

El presidente Donald Trump lanzó ataques contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que reanudó un conflicto con Irán que llevaba meses estancado.

Algunos funcionarios estadounidenses afirmaron que los ataques fueron medidas defensivas contra el uso iraní de misiles tierra-aire contra un avión estadounidense, y los calificaron de limitados. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó de varias explosiones en toda la isla el lunes.

El lunes, Trump declaró a Axios que no tenía prisa por reanudar los combates. Los informes recientes del Pentágono sugerían que los ataques podrían continuar después de las elecciones.

A continuación, analizamos las tres maneras en que Estados Unidos podría intensificar o poner fin a la guerra.

open image in gallery El Gobierno de Trump lanzó el lunes una serie de ataques contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz ( AFP/Getty )

Un acuerdo de paz negociado

Es probable que las conversaciones para poner fin al conflicto entre ambas partes continúen, a pesar de las recientes amenazas de Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el lunes: “Se intensificaron las consultas y los debates. Expusimos nuestras condiciones y nuestro plan, y todo depende de la racionalidad política de Washington: si optan por la diplomacia sincera, estamos dispuestos a dialogar y si pretenden recurrir al engaño y a la acción militar, se enfrentarán a una respuesta más dura y contundente que antes”.

Una fuente cercana a la Casa Blanca declaró a Axios que las conversaciones “avanzaron positivamente” y que “los mediadores están trabajando para superar las diferencias y las preocupaciones que aún comparten ambas partes tras las reuniones de ayer”.

La semana pasada, el Wall Street Journal informó que el vicepresidente JD Vance se había puesto en contacto con altos funcionarios de seguridad y miembros de la línea dura en Teherán. Trump afirmó haber aprobado el intento de Vance de establecer contacto.

open image in gallery Abbas Araghchi afirmó que las negociaciones iban por buen camino ( AFP/Getty )

“Me preguntó qué pensaba. Le dije: ‘Si quieres hacerlo, está bien’”.

Los miembros más moderados del Gobierno de Trump estarán deseosos de resolver la guerra con urgencia, dado que la creciente inflación y los precios récord de la gasolina afectan a los estadounidenses de a pie y profundizan la impopularidad de Trump de cara a las elecciones a mitad de mandato.

Gran campaña de bombardeos

Trump también podría optar por continuar atacando a Irán de forma similar a las campañas llevadas a cabo al inicio del conflicto. Esto podría incluir ataques contra infraestructura militar, instalaciones energéticas y otros objetivos clave, como presuntas centrales nucleares.

Sin embargo, esto podría resultar costoso y afianzar aún más la postura intransigente de los iraníes. Además, probablemente tendría repercusiones en los países vecinos, afectando tanto a Estados Unidos como a Irán y perjudicando los mercados energéticos mundiales.

El senador estadounidense Chris Murphy afirmó haber sido informado sobre el plan para reanudar los bombardeos en Irán y lo calificó de “una locura”.

Según se informa, Trump planea reanudar la guerra con Irán después de las elecciones, dijo la semana pasada.

“Algunos de nosotros hemos sido informados sobre el plan de guerra. Y aunque no puedo revelar ningún detalle, puedo decir esto: el plan es una locura. No logrará los objetivos y desencadenará un nuevo ciclo de escalada”.

Gran escalada

open image in gallery Una imagen de satélite muestra las entradas a los túneles de la montaña Pickaxe, en la instalación nuclear de Natanz, cerca de Natanz (Irán), el 30 de junio de 2026 ( Vantor )

El lunes, Tucker Carlson hizo la sorprendente afirmación de que Trump podría estar considerando seriamente lanzar ataques nucleares contra Irán “en cuestión de días”, bajo la influencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

“Bajo la presión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el Gobierno Trump podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra Irán”, escribió Carlson en una publicación en las redes sociales.

“El objetivo sería la montaña Pickaxe, en el centro de Irán, donde la inteligencia israelí afirma que el gobierno iraní reinició su programa de enriquecimiento nuclear”.

No aportó ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones, pero citó a un “observador informado”.

Se sospecha que Pickaxe Mountain es una instalación subterránea ubicada en el lado sur del sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, y que fue bombardeada por Estados Unidos e Israel en junio de 2025.

Carlson afirmó que las armas convencionales estadounidenses no podían alcanzar la profundidad suficiente como para impactar los túneles subterráneos donde supuestamente se lleva a cabo el enriquecimiento nuclear.

“La única opción militar es un ataque nuclear. Netanyahu estuvo presionando mucho para que se llevara a cabo. ‘Bibi llama a Trump por eso todos los días’, dice un observador informado”, escribió.