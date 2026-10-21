Un hombre denunció que ICE secuestró a su esposa en California, pero ahora la policía lo acusa de asesinarla

Un hombre de California que aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían secuestrado a su esposa de su domicilio fue acusado de asesinato después de que las autoridades encontraran los restos calcinados de la mujer.

Gurinder Gill, de 28 años, fue detenido el 14 de octubre, luego de que los investigadores confirmaran que los restos humanos hallados en el vecino condado de El Dorado pertenecían a su esposa, Jasmine Gill, de 30 años, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento.

Jasmine fue vista por última vez el 30 de septiembre en la vivienda que compartía con su esposo en Sacramento. Cuatro días después, el 4 de octubre, su prima denunció su desaparición, lo que dio inicio a una investigación para dar con su paradero.

Durante las primeras pesquisas, Gurinder aseguró a los detectives que agentes del ICE se habían llevado a su esposa mientras ella revisaba el correo en su domicilio. Sin embargo, cuando los investigadores consultaron a la agencia federal, esta negó haber realizado algún operativo en la vivienda, según las autoridades.

A partir de entonces, los detectives encontraron varias contradicciones en el relato de Gurinder y descubrieron que la pareja atravesaba un proceso de divorcio y mantenía una disputa por la custodia de sus hijos, de acuerdo con la oficina del sheriff.

open image in gallery Jasmine Gill, de 30 años, estuvo desaparecida durante casi dos semanas antes de que encontraran sus restos calcinados ( GoFundMe )

A principios de octubre, las autoridades encontraron restos humanos calcinados en el condado de El Dorado, a unos 110 km de la vivienda de la pareja en Sacramento. Más tarde, confirmaron que pertenecían a Jasmine Gill.

Tras el hallazgo, los detectives de homicidios obtuvieron una orden de arresto contra Gurinder Gill, de quien Jasmine estaba separada. El hombre quedó detenido en la cárcel principal del condado de Sacramento, acusado de asesinato. Hasta ahora, las autoridades no revelaron más detalles sobre las circunstancias del crimen.

Jasmine era enfermera y madre de un bebé de ocho meses. En una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, su familia la recordó como “una hija, una hermana, una enfermera y una madre que merecía mucho más”.

“Jasmine perdió a su padre cuando era pequeña. Su madre la crio junto a su hermano en la India, mientras trabajaba a tiempo completo como enfermera. Hizo innumerables sacrificios para darles un futuro mejor”, escribió la familia en la página de recaudación de fondos.

“Inspirada por la fortaleza de su madre, Jasmine decidió seguir sus pasos y también se convirtió en enfermera”.

open image in gallery Gurinder Gill fue acusado del asesinato de su esposa, Jasmine Gill, en California ( Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento )

Según sus familiares, antes de morir, Jasmine había iniciado los trámites de divorcio con la intención de comenzar una nueva vida en un entorno seguro para ella y su bebé.

Las donaciones recaudadas se destinarán a trasladar sus restos a la India, donde vive su madre, cubrir los gastos funerarios y contribuir al cuidado de su bebé, así como a posibles procesos legales.

“La vida de Jasmine importaba. Sus sueños importaban. El futuro de su bebé importa. Queremos acompañar a su familia en este momento tan doloroso y asegurarnos de que su bebé tenga un futuro seguro y cuente con la protección y el apoyo que necesita”, expresó la familia.

Traducción de Leticia Zampedri