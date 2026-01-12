Kristi Noem cambia su versión sobre el tiroteo de ICE en Minneapolis durante entrevista con CNN

Jake Tapper presionó el domingo a la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, para que explicara cómo el gobierno garantizará una investigación justa sobre Jonathan Ross, un agente del ICE que fue captado en video disparando contra una mujer dentro de su automóvil en Minneapolis la semana pasada.

La víctima, Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años, murió tras el incidente, lo que desató protestas masivas en todo el país durante el fin de semana.

En el video, grabado con el propio teléfono celular del agente, se escucha a Ross insultar a Good, llamándola “maldita p***”, antes de disparar contra el vehículo mientras este aparentemente se alejaba de su posición. No está claro si el oficial fue golpeado por el costado del automóvil.

La secretaria intentó responsabilizar a los demócratas y a los medios por prejuzgar la culpabilidad del agente. Sin embargo, no tuvo respuesta cuando el conductor de State of the Union cuestionó si la firme defensa del gobierno a las acciones del oficial podría perjudicar investigaciones futuras.

open image in gallery La secretaria de Estado Kristi Noem no logró explicar por qué, según ella, los demócratas actuaron mal al prejuzgar la culpabilidad de un agente del ICE que disparó y mató a una mujer en Minnesota, mientras que su propia Administración estaba haciendo exactamente lo mismo ( CNN - State of the Union )

La entrevista tomó un giro tenso cuando Kristi Noem intentó desviar las preguntas de Jake Tapper, afirmando que eran los medios, y no el gobierno, quienes estaban haciendo que los estadounidenses se sintieran menos seguros.

Además, reiteró que el agente disparó “para protegerse”, pese a que el video muestra que el vehículo de Good aparentemente se alejaba en el momento del disparo. Ante estas declaraciones, Tapper le preguntó si sus comentarios no perjudicaban al propio oficial ni comprometían la imparcialidad de la investigación.

“Me pregunto si no está haciendo un perjuicio al oficial al llegar a una conclusión antes de que se realice la investigación”, planteó el periodista.

Noem respondió con un cambio de foco: “No he escuchado que diga ni una vez el perjuicio que ha tenido para el alcalde Frey levantarse y decir ‘que el ICE se vaya de mi ciudad’, y [la representante Alexandria Ocasio-Cortez] ponerse de pie antes de conocer los hechos y llamar a este oficial un asesino”. Tapper cerró el intercambio señalando que Frey sería, literalmente, su siguiente invitado en el programa.

El intercambio entre Jake Tapper y Kristi Noem se extendió durante varios minutos. En ese lapso, Noem evitó responder directamente a cada una de las preguntas formuladas por el periodista.

open image in gallery Residentes de Washington, D.C., sostienen carteles en recuerdo de Renee Nicole Good durante una protesta contra ICE en Lafayette Square ( AFP via Getty Images )

“La pregunta es: ¿qué estaba haciendo ella cuando movía su auto?”, insistió Tapper, refiriéndose al punto clave de si Renee Nicole Good intentó embestir a algún agente de ICE.

Sin embargo, Noem desvió el foco: “La pregunta es por qué estamos discutiendo con un presidente que trabaja para mantener a la gente a salvo”.

La entrevista tuvo lugar en un clima de creciente desaprobación pública hacia el Gobierno.

El vicepresidente J. D. Vance, a través de su cuenta en X, calificó la muerte de Good como una tragedia, pero la vinculó con “terrorismo interno”. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió en redes sociales que cualquier persona que pusiera “un dedo” sobre un agente federal enfrentaría consecuencias severas.

Una encuesta publicada por Axios reveló que la imagen pública de ICE ya mostraba un fuerte deterioro incluso antes del tiroteo. Además, el porcentaje de estadounidenses que apoyan la abolición total de la agencia se acerca al de quienes respaldan su continuidad.

Desde el Congreso, los demócratas condenaron enérgicamente el incidente y acusaron a la administración de haber saturado las filas de ICE con personal sin la preparación adecuada, como parte del impulso de la Casa Blanca para cumplir con los objetivos de deportaciones masivas promovidos por el presidente y su principal asesor, Stephen Miller.

open image in gallery Jonathan Ross, el agente de ICE identificado como el hombre que disparó fatalmente a Renée Nicole Good ( Screengrab )

En respuesta a la creciente controversia, la Casa Blanca y varias agencias federales acusaron a los medios de comunicación de “fallar” a los estadounidenses al presentar la historia con un enfoque que calificaron de deshonesto. Vance ha liderado esa crítica, y Kristi Noem la reiteró durante su aparición en CNN, al defender la versión oficial del tiroteo.

“Noem afirmó que mucha gente, incluso usted mismo, describió esta situación de una manera muy diferente y con inexactitudes sobre lo que realmente fue,” dijo a Tapper, insistiendo en que la cobertura mediática distorsionaba los hechos.

Cuando el periodista le respondió que su afirmación era incorrecta y que el video no mostraba lo que ella alegaba, Noem insistió en que sus comentarios eran “factuales”. Sin embargo, fue señalada de inmediato por modificar su relato.

En su declaración inicial sobre el tiroteo, Noem había dicho que los agentes estaban “intentando sacar su vehículo” cuando este quedó atascado en la nieve y que Good supuestamente “atacó” a los oficiales. Más tarde, al ser cuestionada por Tapper, suavizó su lenguaje: “Ellos estaban ayudando a sacar un vehículo más temprano…”, dijo Noem, pero Tapper le respondió con visible molestia: “Eso no fue lo que usted dijo”.

open image in gallery Agentes federales, incluidos de la Patrulla Fronteriza, confrontan a manifestantes en Minneapolis tras el tiroteo de Renee Nicole Good ( Reuters )

Internamente, se informa que la administración enfrenta serias dificultades con su imagen pública, a medida que el video del tiroteo se ha difundido a nivel mundial.

Las protestas, que se han extendido durante varios días en ciudades como Minneapolis, Baltimore, Filadelfia, Washington D.C., Nueva York y Los Ángeles, reflejan un nivel de indignación pública que no se veía con tal intensidad desde el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, en mayo de 2020, hecho que desató manifestaciones masivas en decenas de ciudades durante aquel verano.

Traducción de Leticia Zampedri