Trump responde con un gesto obsceno e insultos a manifestante que lo llamó “protector de pedófilos”

Donald Trump pareció pronunciar un insulto y levantar el dedo medio tras recibir abucheos en una planta automotriz en Michigan.

En un video obtenido el martes por TMZ, se ve al presidente enfrentando a un manifestante fuera de cámara en la fábrica de Ford en Dearborn, a quien se escucha llamarlo “protector de pedófilos”, en aparente referencia al manejo de los archivos de Epstein por parte de su Administración.

Trump aparentemente responde moviendo los labios con la frase “vete a la m*****”. Acto seguido, se retira del lugar saludando y sonriendo.

El manifestante fue identificado por The Washington Post como TJ Sabula, un operario de línea de 40 años en la planta de Ford y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600, con sede en Dearborn.

Sabula declaró al medio que “no tiene ningún arrepentimiento” por haber increpado a Trump, aunque confirmó que fue suspendido temporalmente de su puesto mientras se desarrolla una investigación interna sobre el incidente.

El trabajador afirmó haber sido “objeto de represalias políticas” por “avergonzar a Trump frente a sus amigos”.

Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió la reacción del presidente y la calificó como “apropiada”.

“Un lunático gritaba insultos de forma descontrolada, en un completo ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, expresó Cheung en declaraciones a The Independent.

Al momento del incidente, el presidente realizaba un recorrido por la planta de producción de la Ford F-150, acompañado por Bill Ford, presidente ejecutivo de la compañía y nieto del fundador Henry Ford, así como por Jim Farley, presidente y director ejecutivo de la empresa.

A pesar de los abucheos registrados, en otros momentos de la visita se observó a trabajadores aplaudir y tomarse selfis con Trump, según reportó The Washington Post.

Horas más tarde, el presidente ofreció un discurso en el Detroit Economic Club.

Las críticas a Trump como “protector de pedófilos” surgieron en medio de la continua presión sobre su Gobierno y el Departamento de Justicia por los presuntos vínculos del presidente con el desacreditado financista Jeffrey Epstein.

Aunque Trump ha negado reiteradamente cualquier relación con Epstein y no ha sido acusado de ningún delito, el tema ha empañado el primer año de su segundo mandato y ha generado divisiones dentro del movimiento MAGA.

Figuras prominentes como Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie desafiaron abiertamente a la Casa Blanca al impulsar una votación en la Cámara de Representantes en noviembre, con el objetivo de obligar al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos no clasificados relacionados con Epstein.

