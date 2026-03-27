Trump empieza a darse cuenta de que cayó en la trampa de Israel

La disputa pública entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la conducción de la guerra con Irán reavivó una acusación conocida: que ambos estarían incurriendo en lo que se conoce como “mission creep”, es decir, una ampliación de objetivos.

La expresión —poco escuchada en este conflicto hasta ahora— se convirtió en un cliché frecuente en los análisis de guerras durante los últimos 75 años. Apareció en debates sobre conflictos que van desde Suez y Vietnam hasta las intervenciones internacionales en Irak y Afganistán en este siglo.

El término “ampliación de objetivos” se utiliza cuando una operación militar se expande más allá de su intención y alcance originales, y termina por superar el mandato y el presupuesto iniciales.

En medio de este debate, la cadena israelí Channel 12 informó que Trump estaría furioso con Benjamin Netanyahu por su llamado a una insurrección general en Irán tras el asesinato del principal negociador del régimen, Ali Larijani, y del comandante de la milicia Basij encargada del orden público, Gholamreza Soleimani.

Aunque Trump mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en las primeras horas de la guerra, el 28 de febrero, luego criticó con dureza al primer ministro israelí. Según los reportes, cuestionó que pidiera a Estados Unidos instar a los iraníes a salir a las calles para derrocar al gobierno, que —según la inteligencia israelí— comenzaba a mostrar señales de fractura. “¿Por qué demonios deberíamos decirle a la gente que salga a las calles si los van a acribillar?”, habría dicho Trump a Netanyahu durante una llamada telefónica, de acuerdo con esos informes.

Ambos acordaron esperar para ver si los iraníes aprovecharían el festival anual del fuego, Chaharshanbe Suri, para organizar manifestaciones masivas en las calles. “Nuestros aviones están atacando a operativos terroristas sobre el terreno, en cruces y plazas de las ciudades”, habría afirmado Netanyahu. “El objetivo es permitir que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego”.

Para Trump, esa situación representa precisamente un caso de “ampliación de objetivos”. Desde la Casa Blanca sugieren que una insurrección popular o una revolución nunca formaron parte del plan original de guerra. Sin embargo, para el gobierno en Jerusalén, el cambio de régimen sí constituye un objetivo central. Esta semana, Trump dijo a legisladores republicanos en el Congreso que su objetivo era destruir las fuerzas de misiles balísticos de Irán, su posible capacidad nuclear, la marina iraní y el apoyo del país a grupos proxy considerados terroristas. Desde hace semanas, no ha mencionado un cambio de régimen.

Ante el temor de que Trump busque cerrar un acuerdo para poner fin a las hostilidades este mismo fin de semana, Netanyahu —según informes— pidió a sus generales lanzar una “ofensiva total contra los principales objetivos” en Irán durante las próximas 48 horas.

El cierre del estrecho de Ormuz y el bloqueo de las exportaciones de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico parecen haber debilitado la creencia de Donald Trump de que su “incursión” en Irán podría terminar pronto. De hecho, el propio Trump parece estar al borde de caer en lo que se conoce como “una ampliación de objetivos”. Prueba de ello es que ordenó el despliegue de dos Grupos Expedicionarios de Marines y de un grupo de combate de paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada hacia el Golfo, un contingente que supera los 10.000 soldados. Según filtraciones del Pentágono, estas fuerzas terrestres podrían tomar y ocupar la principal terminal petrolera de la isla de Kharg, en el norte del Golfo, así como la isla de Larak, cerca del estrecho paso del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desembarcar comandos y paracaidistas sin un acuerdo formal de alto el fuego e intentar forzar el paso por el estrecho sería una apuesta de enorme riesgo. Además, las operaciones terrestres no formaban parte del plan original, que desde el inicio ya resultaba bastante impreciso. Tampoco se había previsto la necesidad de desplegar los sistemas de defensa aérea más avanzados, como el THAAD. Estos misiles tuvieron que trasladarse con urgencia desde Corea del Sur para reforzar las defensas antimisiles en Israel y en los estados del Golfo, donde esas capacidades resultaban claramente insuficientes.

La ampliación de objetivos suele traer problemas. Una vez que se despliegan fuerzas en zonas de conflicto, los planes tienden a ajustarse y expandirse para responder a nuevas amenazas. Sin embargo, las grandes ampliaciones de misiones —como las del Reino Unido en Irak a partir de 2003 y en Afganistán desde 2001— terminaron siendo duramente cuestionadas. De hecho, en apenas una década el Reino Unido pasó de tener unos 3.000 soldados en Helmand a cerca de 20.000 en su punto máximo.

Hoy, algo parecido parece estar ocurriendo con el esfuerzo militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados, entre ellos Hezbolá en Líbano. Ambos gobiernos hablan de “gestión de la escalada”, una estrategia basada en la idea —bastante frágil— de que intensificar las operaciones puede permitir una salida más rápida del conflicto.

Sin embargo, pocos israelíes esperan una resolución rápida de la confrontación con Irán. En ese contexto, aparece otro término del vocabulario estratégico moderno. Algunos de los comandantes y estrategas israelíes más realistas se han resignado a la táctica conocida como “cortar el césped”. La lógica es simple: enemigos como Hamás, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria iraní e incluso el propio Estado iraní deben ser enfrentados de forma periódica, a lo largo del tiempo. Desde 2018, algunos comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza asumían que combatir a Hamás sería como cortar el césped: un ciclo que se repite cada vez que el grupo se reorganiza y entrena a nuevas generaciones de combatientes.

Al mismo tiempo, existe un reconocimiento silencioso de que el régimen iraní y su aparato de seguridad están lejos de haber sido destruidos. Algo similar concluyeron algunos de los comandantes británicos más perspicaces que enfrentaron a la insurgencia talibán en Helmand —John Lorimer y Mark Carleton-Smith, ambos posteriormente generales—. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que también participaban en una campaña de “cortar el césped”, frente a un movimiento que representaba una cultura arraigada y duradera.

Tal vez por eso convendría recuperar otros dos términos militares que antes eran comunes en el debate público: estrategia de salida y, en términos más técnicos, el estado final operativo. Hoy, en cambio, se habla más bien de “off ramp”, una expresión de moda que describe una salida rápida e improvisada de una crisis complicada, como la actual con Irán y el estrecho de Ormuz. En realidad, el plan de la “incursión” de Trump debería haber definido primero un estado final claro para la operación y, a partir de ahí, una estrategia de salida. Pero todo indica que eso no ocurrió. En la mentalidad casi de videojuego que domina el Pentágono de Pete Hegseth, algo así probablemente nunca existió.

Y ahora surge otro riesgo bien conocido en la historia militar: el de reforzar el fracaso. En medio de la niebla de guerra que hoy envuelve a Oriente Medio, todo apunta a que las fuerzas de las operaciones Roaring Lion y Epic Fury podrían estar a punto de hacer precisamente eso: escalar sus misiones y terminar reforzando un fracaso.

Traducción de Leticia Zampedri