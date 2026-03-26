El Pentágono prepara distintos escenarios para lo que algunos funcionarios describen como “un golpe final masivo” contra Irán, mientras el presidente Donald Trump advierte que el país debe alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde”.

Según Axios, Trump tendría sobre la mesa cuatro posibles opciones, entre ellas el despliegue de tropas terrestres y una eventual invasión de la isla de Kharg, un punto clave dentro de la red petrolera iraní.

Funcionarios de la Casa Blanca describieron estos escenarios como “hipotéticos”. Sin embargo, surgen en medio de declaraciones de Trump, quien afirmó que negociadores iraníes “están suplicando” a Estados Unidos que ponga fin al conflicto. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró en la televisión estatal que el país no planea participar en “ninguna negociación”.

De acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por Axios, los planes que el Pentágono evalúa incluyen invadir o bloquear la isla de Kharg; tomar la isla de Larak, que ayuda a Irán a controlar el estrecho de Ormuz; apoderarse de la isla de Abu Musa y de dos islas más pequeñas bajo control iraní en la misma zona; o bloquear y confiscar barcos que exportan petróleo iraní.

Además, el medio señala que el ejército estadounidense también preparó planes para operaciones terrestres destinadas a asegurar el uranio enriquecido en instalaciones nucleares iraníes. Como alternativa, se estudia un ataque aéreo a gran escala contra esas instalaciones, que no requeriría el despliegue de tropas en tierra.

open image in gallery El Pentágono prepara escenarios para un “golpe final masivo” contra Irán, mientras Donald Trump advirtió que Teherán debe llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde” ( AFP/Getty )

Trump aún no ha tomado una decisión sobre ninguna de estas opciones. Sin embargo, según funcionarios citados por Axios, el presidente está “listo para intensificar la situación” si las negociaciones con Irán no avanzan pronto.

The Independent se puso en contacto con el Pentágono y la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre estos planes.

En una publicación en Truth Social el jueves, Trump expresó su frustración y calificó a los negociadores iraníes de “muy diferentes y extraños”.

“Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, algo que deberían estar haciendo, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse. Y aun así declaran públicamente que solo están ‘considerando nuestra propuesta’. ¡¡¡FALSO!!!”, escribió.

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra no habrá vuelta atrás, y no será nada bonito”, agregó.

open image in gallery Trump, quien aparece en la imagen junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, podría elegir entre cuatro planes, entre ellos el despliegue de tropas terrestres y una posible invasión de la isla Kharg, pieza clave de la infraestructura petrolera iraní, según el informe ( Reuters )

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó las advertencias de Trump a Irán durante una rueda de prensa el miércoles y afirmó que el presidente “está listo para desatar el infierno”.

“El presidente no está fanfarroneando y está dispuesto a desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer ese error”, declaró Leavitt. “Cualquier acto de violencia posterior será responsabilidad del régimen iraní si se niega a llegar a un acuerdo”.

Mientras tanto, en los próximos días y semanas se espera la llegada de miles de soldados estadounidenses adicionales a Oriente Medio.

El Pentágono confirmó a The Independent el miércoles que elementos de la 82.ª División Aerotransportada, junto con equipos de apoyo de la división y la 1.ª Brigada de Combate, se desplegarán en la región.

Traducción de Leticia Zampedri