Cancelación de Jimmy Kimmel revela una cruda verdad sobre Trump y la libertad de expresión

Nada revela con más rotundidad la doble moral de Donald Trump con respecto a la libertad de expresión que la forma en que se ha sacado del aire el programa de televisión de Jimmy Kimmel en EE. UU.

Kimmel, presentador del programa Jimmy Kimmel Live! fue expulsado de la cadena tras acusar a la “banda MAGA de intentar ganar puntos políticos” con el asesinato de Charlie Kirk y comparar la reacción de Trump al respecto con “la forma en que un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”. Se puede cuestionar el sentido del gusto de Kimmel, pero cabría esperar que un defensor de la libertad de expresión saltara en su defensa.

Trump ha hecho lo contrario, e incluso sacó tiempo durante su visita oficial a Gran Bretaña para publicar en su plataforma Truth Social su aprobación al silenciamiento de Kimmel.

Trump nunca ha sido conocido por su sentido de la ironía. Pero nos gustaría pensar que se paró un momento a considerar la incoherencia de alabar las virtudes de la libertad de expresión en su discurso del banquete del Castillo de Windsor, y poco después celebrar que alguien sea castigado por ejercer esa supuestamente apreciada libertad.

Revela la cruda verdad sobre la definición de libertad de expresión de Trump: puedes decir lo que quieras mientras no lo critiques a él. Tampoco se limitó a comentar la censura de Kimmel desde afuera: su partida parece haber sido el resultado directo de la acción de los aliados de Trump en EE. UU.

Jimmy Kimmel es el último comentarista estadounidense que pierde su plataforma tras unos comentarios que el presidente consideró ofensivos ( ABC )

Su programa fue suspendido por la cadena ABC tras las presiones ejercidas sobre sus propietarios, Disney, por Brendan Carr, responsable del regulador de los medios de comunicación en EE. UU., la Comisión Federal de Comunicaciones. Carr calificó a Kimmel de “verdaderamente enfermo” y lo acusó de “mentir al pueblo estadounidense”. Da la casualidad de que Carr fue nombrado para su cargo por —sí, lo adivinaron—, Donald Trump.

El respetado comentarista de medios de comunicación estadounidense Stephen Battaglio, del periódico Los Angeles Times, dijo de Carr en el programa Today: “Es un agente de Donald Trump. Se levanta por la mañana y lo primero que se pregunta es '¿Cómo puedo complacer al presidente?”. Como señaló Battaglio, Kirk, el franco activista pro-Trump asesinado en un acto de la Universidad de Utah Valley el pasado miércoles, era él mismo un apasionado defensor de la libertad de expresión. Expresó: “Dijo muchas cosas que eran repugnantes para mucha gente. Sin embargo, estaba dispuesto a salir al ruedo, debatir y desafiar a la gente que no estaba de acuerdo con él. No creo que hubiera aprobado que se hiciera algo así en su memoria”.

Battaglio dijo que los jefes de Disney TV que habían cedido a la presión podrían lamentar el día en que se deshicieron de Kimmel a instancias de Trump. Podría dar lugar a que otras celebridades y presentadores, horrorizados por la forma en que alguien puede ser “expulsado por algo que dijo en un momento de expresión creativa”, se nieguen a trabajar en los programas de ABC en una muestra de apoyo a Kimmel. Battaglio expresó: “Podría haber una reacción más amplia a esto que Disney podría llegar a lamentar”. Es demasiado pronto para saber si eso ocurrirá, aunque figuras del mundo del espectáculo estadounidense, como los actores Ben Stiller, Wanda Sykes y Jean Smart, ya han criticado el despido de Kimmel.

Comparemos y contrastemos el destino de Kimmel con el de Brian Kilmeade, presentador de la querida cadena derechista de Trump, Fox TV. Kilmeade pidió hace poco que se matara a los enfermos mentales y a las personas sin techo. Como observó el cómico estadounidense Paul Scheer: “A ver si lo entiendo: Kimmel está fuera de antena por sus comentarios sobre la politización de un asesinato, pero esto está totalmente bien”. Kilmead se disculpó posteriormente por sus comentarios.

Es difícil comprender el impresionante grado de hipocresía de Trump en el asunto Kimmel. A juzgar por su indignación, uno imagina que se enfadaría aún más si Kimmel lo acusara de tener un “bajo coeficiente intelectual” y afirmara falsamente que había mentido sobre su nacimiento en EE. UU. Pero Kimmel no dijo esas cosas. Ambos fueron insultos lanzados por otro antiguo presentador de programas de televisión, el propio Trump, sobre sus opositores demócratas Kamala Harris y Barack Obama.

Antes de que el narcisista Trump y el vicepresidente J. D. Vance den lecciones a Gran Bretaña sobre libertad de expresión, deberían mirarse primero en el espejo.

Traducción de Sara Pignatiello