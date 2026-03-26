Irán impone un “régimen de peaje” para permitir el paso por el estrecho de Ormuz

Según se informó, Irán impuso un “régimen de peaje de facto en el estrecho de Ormuz incluso antes de que su parlamento revelara los planes para cobrar formalmente a los barcos que transitan por esta ruta marítima crucial.

Según Lloyd's List , una autoridad mundial en materia de transporte marítimo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ya exigía a los buques que presentaran la documentación completa , obtuvieran códigos de autorización y aceptaran el paso escoltado a través de un corredor controlado del estrecho.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo, ya que una quinta parte del suministro mundial de petróleo suele pasar por él.

open image in gallery Petroleros y buques de carga hacen fila en el estrecho de Ormuz, vista desde Khor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos), el 11 de marzo de 2026 (AP).

El parlamento iraní está impulsando una legislación para “codificar formalmente la soberanía, el control y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al tiempo que crea una fuente de ingresos mediante el cobro de tasas”, declaró el diputado Mohammadreza Rezaei Kouchi, según las agencias de noticias Fars y Tasnim. Añadió que este acuerdo era “totalmente natural”.

“Nosotros proporcionamos su seguridad, y es natural que los barcos y los petroleros paguen esas tasas”, añadió el Sr. Kouchi.

Desde el 13 de marzo, según el informe de Lloyd's List publicado el miércoles 26, tránsitos de buques siguieron la ruta controlada por la Guardia Revolucionaria Islámica. No se registró ningún tránsito por la ruta habitual desde el 15 de marzo.

Esta semana, Irán comunicó al Consejo de Seguridad de la ONU que se podría permitir el tránsito por el estrecho a buques “no hostiles”, pero los datos mostraron que el tráfico seguía siendo una fracción del nivel anterior a la guerra.

Según la empresa de inteligencia marítima Windward, el martes solo se avistaron cuatro barcos cruzando el estrecho, y las rutas marítimas comerciales habituales estaban vacías desde la primera hora de la mañana.

Según el informe, se observaron diez grandes buques concentrados al norte de la isla de Larak, frente a las costas de Irán, aparentemente a la espera de un tránsito controlado. Otros dos buques de carga entraron en el golfo sin transmitir su ubicación, bordeando la costa omaní, un patrón que, según Windward, coincide con el intento de los operadores de evitar por completo el sistema iraní.

Según Lloyd's List, cualquier buque que utilice el sistema está obligado a ponerse en contacto con intermediarios vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), facilitando su número de identificación, la cadena de propiedad, el manifiesto de carga, el destino y la lista completa de la tripulación.

La documentación se remite al Comando Provincial de Hormozgan de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para su control de sanciones, la inspección de la carga y lo que Lloyd's List describe como una "verificación geopolítica". Si se aprueba, la IRGC proporciona un código de autorización e instrucciones de ruta, y una lancha piloto escolta al buque a través de aguas territoriales iraníes en torno a Larak, uno de los periódicos de publicación continua más antiguos del mundo, mencionado en su informe.

open image in gallery Una densa columna de humo se eleva desde unas instalaciones de almacenamiento de petróleo alcanzadas por un ataque estadounidense-israelí en Teherán a principios de marzo (AP).

Según Lloyd's List, al menos dos buques pagaron un peaje directo, con pagos liquidados en yuanes. Muchos otros parecían estar transitando tras una intervención diplomática, en lugar de mediante un pago directo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el jueves que Irán había permitido a “naciones amigas” como Pakistán, India, Irak, China y Rusia utilizar el estrecho.

El sistema conlleva importantes riesgos legales para las compañías navieras. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) está clasificada como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) según la legislación estadounidense, lo que significa que cualquier pago, incluso los indirectos, podría exponer a las empresas a un proceso penal.

“Según la legislación estadounidense, proporcionar ‘apoyo material’ a una organización delictiva extranjera designada conlleva no solo riesgos civiles y regulatorios, sino también el riesgo de un proceso penal”, afirmó Claire McCleskey, exfuncionaria de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, en el informe de Lloyd's List .

El abogado especializado en comercio internacional Manny Levitt, del bufete Holland and Knight, advirtió que incluso si se permitieran los pagos de peaje en virtud de una reciente licencia estadounidense para el petróleo iraní cargado antes del 20 de marzo, estos no estarían protegidos por las sanciones del Reino Unido o la UE, ni eximirían a las empresas de responsabilidad en virtud de las leyes antiterroristas estadounidenses.

A pesar de los riesgos, Lloyd's List afirmó que las empresas de seguridad habían recibido una avalancha de solicitudes de armadores que buscaban claridad sobre las consecuencias legales de colaborar con el sistema iraní.

El estrecho de Ormuz está considerado una vía marítima internacional abierta a todo tipo de navegación. Formalizar el cobro de tasas pondría fin a esta condición y, por lo tanto, se enfrentaría a una fuerte oposición de los estados árabes del golfo y sus aliados occidentales.

Traducción de Olivia Gorsin