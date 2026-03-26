Trump revela el “regalo” que, según él, recibió de Irán en medio de negociaciones para poner fin a la guerra

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que el Gobierno iraní le ha obsequiado ocho petroleros completamente cargados, a los que se les permitió pasar por el estrecho de Ormuz bajo bandera paquistaní esta semana, como un gesto de buena fe en las conversaciones para poner fin a la guerra que él mismo inició hace casi cuatro semanas.

La extraña revelación se produjo después de que le preguntaran sobre los comentarios que había hecho dos días antes, durante la ceremonia de juramento del recién nombrado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. El críptico comentario indicaba que había recibido un “regalo” de Teherán durante las negociaciones del alto el fuego.

Durante una reunión de gabinete bastante divagante el jueves, Trump reveló el supuesto regalo cuando se le preguntó a principios de semana a qué se refería con el “presente”.

Tras ser preguntado sobre su anterior afirmación, declaró a los periodistas que Irán había ofrecido la valiosa carga en el marco de las conversaciones indirectas en curso, facilitadas actualmente por Islamabad.

“Dijeron que para demostrarnos que eran confiables y sólidos, nos iban a entregar ocho barcos de petróleo, ocho grandes barcos de petróleo. Esto fue hace dos días, y zarparán mañana”, dijo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, interviene durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington, D. C. ( Getty )

Trump dijo que no había pensado mucho en la oferta durante los tres días siguientes hasta que vio un reportaje en Fox News sobre ocho petroleros a los que se les había permitido pasar por el estrecho.

“Dije: ‘Bueno, supongo que tenían razón’. Eran reales, y creo que tenían bandera pakistaní. Y añadí: ‘Parece que estamos tratando con la gente correcta’”, dijo.

El presidente agregó que Teherán “pedía disculpas por algo que habían dicho” y ofreció dos buques cisterna más, para un total de diez barcos completamente cargados.

Su afirmación de haber recibido como regalo diez camiones cisterna llenos de petróleo se produjo días después de que dejara estupefactos a los miembros de su propio personal al alegar que Teherán le había dado “un regalo muy grande, por un valor tremendo de dinero”.

“No les voy a decir qué era ese regalo, pero era un obsequio muy importante, y nos lo dieron”, dijo, y siguió: “Eso significó una sola cosa para mí: que estamos tratando con las personas adecuadas”.

Tras ser interrogado nuevamente, el presidente afirmó que la ofrenda estaba relacionada con el petróleo y el gas, además de estar vinculada al estrecho, una vía marítima vital para el transporte mundial de petróleo. Asimismo, Trump aseguró que los iraníes habían acordado que “nunca tendrán un arma nuclear”.

Trump no dio más detalles sobre estas supuestas concesiones, pero afirmó que EE. UU. tendría el control “de todo lo que [quisiera]” en algún momento.

Según el boletín informativo West Wing Playbook de Politico, las crípticas declaraciones de Trump incluso sembraron confusión entre su propio círculo íntimo, y varias personas cercanas a la Casa Blanca declararon a la publicación estar “desconcertadas por las declaraciones del presidente”.

Traducción de Sara Pignatiello