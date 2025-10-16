Existe una muy buena razón por la que Trump nunca debería ganar un premio Nobel

Mientras el presidente Trump clava su candidatura al Premio Nobel de la Paz en el tembloroso edificio del alto el fuego en Gaza, puede que no se haya dado cuenta de que le espera un obstáculo gigantesco: la respuesta internacional a su imperdonable historial en la crisis climática.

Los esfuerzos humanitarios de Trump podrán, en efecto, salvar muchos miles de vidas amenazadas por conflictos de larga duración, pero eso palidecería en comparación con las muchas más que se perderán gracias a los devastadores efectos del calentamiento global, inducido en parte por las cínicas políticas de Trump.

A través de la Asamblea General de la ONU, ha dicho a los mandatarios del mundo que la crisis climática que afecta a sus países es “la mayor estafa jamás perpetrada”. Esto forma parte de un triple ataque contra el clima: promover agresivamente el uso de combustibles fósiles en EE. UU., recortar la ayuda a los países más pobres que ya sufren las consecuencias del recalentamiento del clima y desestabilizar la diplomacia climática mundial.

El GCF (Fondo Verde del Clima de la ONU) estuvo en su punto de mira desde el principio. El fondo ayuda a los países en desarrollo a aumentar su capacidad de resiliencia mejorando las defensas contra las inundaciones y preparándose para las malas cosechas, las olas de calor y los incendios forestales. El dinero recaudado financia políticas para construir diques que protejan a las comunidades costeras, desarrollar cultivos resistentes a la sequía y reubicar a las poblaciones amenazadas por la subida del nivel del mar y la desertificación. Trump ha renegado de una promesa de 4.000 millones de dólares que hizo EE. UU. para ayudar a financiar ese fondo.

El Grupo Africano de Negociadores sobre el Clima lo calificó de “grave perjuicio para la humanidad”, y la Alianza Panafricana por la Justicia Climática tachó las políticas de Trump de “científicamente falsas y moralmente indefendibles”, señalando que los efectos de la crisis climática ya son una realidad cotidiana para millones de personas en África.

Trump continuó su embestida recortando drásticamente la financiación de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que perjudica especialmente a los empobrecidos países africanos que dependen de ella. Las reducciones tienen graves consecuencias para la salud, con estimaciones que apuntan a millones de muertes evitables y un aumento de los niveles de pobreza en un plazo de cuatro años. Asimismo, los expertos advierten de las consecuencias secundarias de la crisis climática en África: luchas y guerras por los recursos que escasean debido al cambio climático.

En la escena mundial, Trump ha sacado a EE. UU. del Acuerdo de París (firmado para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales). Sus acciones han debilitado la diplomacia climática mundial al erosionar aún más la confianza en EE. UU. como socio fiable.

open image in gallery Un residente camina por una calle inundada en Gatumba, Burundi ( AFP/Getty )

Mientras tanto, su mantra “Drill baby, drill” (“Perfora, bebé, perfora”) se ha extendido por todo el mundo como un virus, envalentonando a políticos populistas que expresan opiniones que desafían a la ciencia y abandonan los esfuerzos por reducir las emisiones.

En el Reino Unido, el partido Reform UK ha seguido el ejemplo de Trump prometiendo eliminar las leyes jurídicamente vinculantes de reducción neta a cero que prescriben recortes escalonados de las emisiones de gases que calientan el planeta. Promete que las nuevas perforaciones en el Mar del Norte provocarán el desplome del costo de los servicios básicos, aunque los expertos afirman que apenas supondrán una diferencia.

Por su parte, los miembros del Partido Conservador británico han seguido a Reform sin explicar cómo atemperarían el implacable aumento de las temperaturas globales (muchas estimaciones de los costes de la tecnología climática no tienen en cuenta los costes de no hacer nada).

En suelo estadounidense, Trump ha revertido sistemáticamente las políticas climáticas y energéticas. Financiado por las industrias del gas y el petróleo, Trump está impulsando una doctrina de “dominio energético”, promoviendo agresivamente la extracción de combustibles fósiles, mientras sabotea el desarrollo de las energías renovables ordenado por el expresidente Joe Biden. Sus colegas son diligentes a la hora de desentrañar cientos de leyes y normas sobre temas como la eficiencia energética o la eficiencia de los electrodomésticos.

Se ha centrado específicamente en los sectores eólico, solar y de vehículos eléctricos. Las agencias federales han retrasado o paralizado la aprobación de grandes proyectos eólicos terrestres y marinos. La Administración ha tratado de cancelar o suspender las ayudas y subvenciones a las energías limpias, incluidos los intentos de desmantelar los incentivos a los vehículos eléctricos mediante la anulación de las normas sobre emisiones de los vehículos.

open image in gallery Donald Trump ha recortado drásticamente la financiación de USAID ( AFP/Getty )

Además, apoyó los polémicos oleoductos Keystone XL y Dakota Access, a pesar de que los científicos advierten que la humanidad ya ha encontrado suficientes combustibles fósiles para destrozar el clima. También ha abierto vastas tierras y aguas federales protegidas, incluido el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR), a posibles arrendamientos agresivos de petróleo y gas.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Trump sustituyó el Plan de Energía Limpia de los demócratas por el reglamento Energía Limpia Asequible, mucho menos restrictiva. También se derogaron las normativas destinadas a limitar las potentes fugas de metano de las operaciones de perforación, a pesar de que el metano es un gas de efecto invernadero más de 20 veces más potente que el CO2.

Todo formaba parte del plan de Trump para reducir las “cargas” medioambientales percibidas, garantizar la independencia energética y consolidar el estatus de la nación como primer productor mundial de petróleo y gas natural.

Ahora bien, el comité Nobel ha hecho algunas elecciones controvertidas —pensemos en Henry Kissinger, Barack Obama y Aung San Suu Kyi, ganadores ridiculizados por diversas razones—, pero en 2007 concedió el premio de la paz a Al Gore y al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sería profundamente perverso conceder el mismo galardón a un hombre que parece estar en guerra con el planeta, y que ha calificado la acción contra el cambio climático de estafa, de esfuerzo patético, de chiste.

Roger Harrabin es miembro honorario del St Catharine's College de Cambridge y antiguo corresponsal de la BBC.

Este artículo ha sido elaborado como parte de la campaña de The Independent Repensar la ayuda mundial.