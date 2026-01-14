“Orwelliano” es una palabra que se utiliza demasiado, pero sin duda hay algo bastante siniestro en la respuesta oficial al tiroteo de una civil, Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., por un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.).

Obviamente, en tales circunstancias, siempre hay lugar para discutir sobre lo que ocurrió y por qué, pero no sobre los hechos más evidentes, respaldados por videos y relatos de testigos presenciales.

La jefa máxima de ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Good estaba implicada en un acto de “terrorismo doméstico”, como si se tratara de una agente del Isis, con cero pruebas para respaldar esa afirmación extrema, y pocos indicios de que Good estuviera utilizando deliberadamente su vehículo como arma.

Donald Trump, responsable de militarizar las ciudades gobernadas por demócratas por sus propios motivos, llegó a afirmar —habiendo visto un video— que ella había “atropellado con saña” al agente de ICE, a pesar de que, al parecer, se puede ver al agente en cuestión alejándose del incidente hacia un vehículo de la agencia y, desde entonces, ha sido dado de alta del hospital.

Al presidente le gusta dar su propia versión de una noticia lo antes posible; a una gran velocidad, la versión ICE-Noem-Trump de los hechos se convirtió en la base de los “temas de discusión” del movimiento MAGA en las redes sociales y en los principales medios de comunicación. Mientras tanto, ninguna de las autoridades locales de Minnesota, por lo que se ve, está de acuerdo con la opinión “federal”. Se discuten cuestiones de derecho, como el grado de fuerza permitido en estas circunstancias.

Afortunadamente, la omnipresente cobertura en video nos permite ahora ver y juzgar por nosotros mismos, y a medida que analizamos los hechos, es justo decir que no apoyan inequívocamente la versión dada por Trump y Noem.

El automóvil de Good, por ejemplo, no parece conducir a gran velocidad directamente hacia el agente de ICE, sino que parece alejarse y esquivar a los agentes. Acto seguido, se efectuaron tres disparos, aparentemente deliberados, con consecuencias fatales.

Habrá investigaciones oficiales y amplios análisis de los medios de comunicación y, por supuesto, las habituales teorías conspirativas. Pero, dado el video y el clima político más amplio en la América de Trump, uno recuerda inevitablemente una de las líneas más famosas de Orwell en 1984: “El partido te decía que rechazaras la evidencia de tus ojos y oídos. Era su última orden, la más esencial”.

Renee Nicole Good, madre de tres hijos, fue tiroteada el miércoles por un agente de ICE ( Facebook )

También ha habido un elemento del “Ministerio de la Verdad” en la reescritura de la historia por parte del presidente Trump en las últimas semanas. No contento con lanzar al éter comentarios aleatorios y engañosos durante sus despotriques cada vez más sin rumbo, ha ordenado versiones oficiales sobre presidencias pasadas y sobre la insurrección del 6 de enero de 2021.

Son inversiones de la verdad tan ridículas y autoglorificantes que cuesta creer que alguien se las tome en serio; pero, como alguien (no Orwell, aunque estaría de acuerdo) dijo una vez: “Una mentira dicha una vez sigue siendo una mentira, pero una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”.

La cronología de la Casa Blanca del 6 de enero retrata al presidente promoviendo la paz; a Mike Pence —que estuvo a punto de ser asesinado— como un villano; a los alborotadores como patriotas; y a los valientes policías como asesinos.

Las biografías enmarcadas de Trump sobre sus predecesores en el “Paseo de la Fama” de la Casa Blanca no son nada fiables y están diseñadas únicamente para halagar su ego. Es un hombre tan inseguro, detrás de las bravatas, que debe sostenerse con fantasías como la de las elecciones “robadas” de 2020; es posible que, esquizofrénicamente, crea a veces en la verdad y en la mentira simultáneamente, dependiendo de cuál le sea más útil —la coherencia, salvo en su fijación por Joe Biden, es innecesaria.

Para utilizar otro término de moda, se trata de un caso de “luz de gas” a gran escala: todo, desde la caída de los precios de los huevos hasta quién empezó la guerra en Ucrania o quién paga los aranceles, está sujeto a revisión.

El mundo está acostumbrado, y muchos de nosotros somos lo suficientemente lúcidos como para encontrarlo casi cómico. Sin embargo, hay suficientes aliados del presidente en los medios de comunicación y los gigantes tecnológicos, y suficientes falsos “periodistas” que ahora gozan de una falsa respetabilidad en Washington, para que se propaguen mentiras y se supriman hechos, haciendo que el debate político racional y la elección genuina sean más difíciles que nunca.

Ya sabemos que la investigación del FBI dirigida por el director Kash Patel (un ultraderechista incluso en el mundo de Trump) sobre el tiroteo de Minneapolis no será creída por muchos; ni, probablemente, la versión preparada por el estado de Minnesota.

La memoria de la pobre Renee Nicole Good será profanada al ser calificada de terrorista, y EE. UU. dará un paso más hacia la oscuridad de la que nos advirtió Orwell. Cuando empiezas a reescribir la historia, nunca acaba bien.

Traducción de Sara Pignatiello