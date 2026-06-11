David Harbour finalmente responde al mordaz álbum de ruptura de su ex, Lily Allen

David Harbour, estrella de Stranger Things, ha roto su silencio sobre West End Girl, el álbum que su ex, Lily Allen, lanzó en 2025.

Harbour (51), ha guardado silencio desde que la cantante y actriz británica (41), lanzó el disco —el primero en siete años— tras la ruptura de su matrimonio de cinco años en 2024.

Hablando del momento en que salió el álbum en una nueva entrevista con la revista Variety, Harbour dijo: “Fue raro”.

“Creo firmemente que es el privilegio de todo artista utilizar su experiencia para crear arte, y la respeto por hacerlo”, continuó.

“No puedo decir mucho más porque es mi vida privada. A pesar de que mucha gente no quiere que tenga privacidad, yo la valoro. Y también valoro la vida de las personas con las que interactúo en privado. Simplemente no hablaré de eso”, expresó.

open image in gallery David Harbour ha respondido con dos palabras al mordaz álbum de su ex, Lily Allen ( Getty )

Cuando se le preguntó si quería responder a alguna de las afirmaciones hechas en el álbum, Harbour dijo: “Las historias son complejas y por eso digo que respeto su creación artística para canalizar su experiencia. No fue mi experiencia”.

Tras su lanzamiento en octubre, Allen describió el álbum como “una mezcla de realidad y ficción que [esperaba sirviera] como recordatorio de lo estoicos y a la vez frágiles que podemos ser los seres humanos”.

El álbum abarca muchos temas, entre ellos la infidelidad, la manipulación psicológica, las relaciones abiertas y la adicción al sexo.

En una reseña de cinco estrellas, Hannah Ewens, de The Independent, escribió: “No es solo pop confesional, es devastador; una autopsia emocional llevada a cabo en público, un relato desgarrador de una ruptura matrimonial totalmente moderna”.

open image in gallery David Harbour calificó de “raro” el álbum ‘West End Girl’ de su exesposa Lily Allen ( Getty )

Harbour y Allen se casaron en 2019 tras conocerse en la aplicación de citas Raya, una plataforma exclusiva popular entre famosos y otras figuras públicas de alto perfil.

Tras su ruptura, Allen decidió ingresar en un centro de tratamiento a principios de 2025, y en octubre de ese mismo año declaró a la revista British Vogue: “Los sentimientos de desesperación que experimentaba eran muy fuertes”, y añadió que era lo más cerca que había estado de recaer después de seis años de sobriedad.

“Ya he estado en esos lugares antes, en contra de mi voluntad, y siento que eso ya es un progreso en sí mismo. Eso es fortaleza. Sabía que lo que estaba sintiendo era demasiado extremo para poder controlarlo, y pensé: ‘Necesito un tiempo para alejarme’”, explicó.

Mientras tanto, Harbour admitió en la entrevista con Variety haber sufrido una crisis nerviosa el pasado mes de diciembre, lo que le obligó a perderse las celebraciones del final de la última temporada de Stranger Things.

“Sufro de cosas muy confusas, es tremendamente confuso”, declaró al medio, y siguió: “Creo que mucha gente tiene un amigo, un hermano o un compañero de trabajo que lidia con problemas de salud mental, y probablemente se confunden bastante cuando esa persona se deprime, tiene un episodio maníaco o sufre una crisis”.

“En momentos de estrés extremo, eso puede provocar un comportamiento algo errático: es vergonzoso, y me avergüenzo de ello. No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”, confesó.

Traducción de Sara Pignatiello