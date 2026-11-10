El humorista británico Jimmy Carr ha recibido duras críticas por su respuesta cuando le preguntaron sobre la condena a prisión de Russell Brand durante un monólogo de comedia, y algunos lo acusan de “sacar provecho” de este asunto tan serio.

Después de un juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido, Brand (51) fue condenado a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable la semana pasada de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual.

Poco después de la sentencia del lunes 9 de noviembre, Carr publicó un video de su actuación de stand-up en X en el que un miembro del público le preguntó su opinión sobre el tema.

“¿Qué opinas de Russell Brand?”, se oye preguntar a una persona entre la multitud en el video.

“Bueno, esto es interesante. Es una locura pensar que Russell Brand vaya a ir a la cárcel por algo que no hizo: obtener consentimiento”, responde Carr.

En referencia a la inminente condena de prisión de Brand, el comediante hizo una broma mordaz sobre la amenaza de violación en la cárcel: “Creo que las opiniones de Russell Brand sobre el sexo y el consentimiento van a cambiar radicalmente la próxima semana”.

La grabación de 15 segundos del momento en el escenario se ha vuelto viral en X, acumulando más de 3 millones de visualizaciones desde que se publicó ayer por la tarde.

Los comentarios de Carr han generado reacciones encontradas entre sus seguidores, algunos de los cuales lo acusan de trivializar un tema serio con fines publicitario: la publicación en X incluía un enlace para comprar entradas para su nueva gira, Killing Jokes.

“Sacar provecho de esto es despreciable”, decía un comentario con más de 100 “me gusta”. Otro escribió: “Vale, alguien te pregunta por un hombre recientemente condenado por violación, y tu respuesta son dos chistes sobre violación”.

Una tercera persona añadió: “No creo que sea el momento adecuado para hacer bromas sobre esto”.

Otros señalaron que Carr había trabajado regularmente con Brand a lo largo de los años, apareciendo juntos en programas de debate británicos como Big Fat Quiz of the Year y Roast Battle.

“Es una lástima que no hayas sido tan comunicativo cuando aparecías repetidamente en programas de televisión y espectáculos de comedia con él”, dijo otra persona.

The Independent se ha puesto en contacto con un representante de Carr para obtener declaraciones al respecto.

Jimmy Carr en el programa de telerrealidad británico ‘Last One Laughing’ ( Prime Video )

Esta no es la primera vez que el comediante se ve envuelto en una polémica por hacer chistes sobre violación. Es un tema recurrente en su comedia, incluyendo su controvertido especial de 2024, Natural Born Killer.

En el especial de comedia, Carr bromeó: “No me gusta tener sexo al aire libre, pero ahí es donde las mujeres caminan por la noche” [...]. “Solía compartir casa con una mujer que juraba que un fantasma tenía sexo con ella en sus sueños. Pensé: '¡Dios mío! De ahora en adelante, tengo que triturarle dos pastillas en la comida'”.

Luego bromeó diciendo que creía que podría cometer una violación sin ser descubierto: “Solo el 15 % de las violaciones se denuncian, y solo el 2 % de ellas terminan en condena. No estoy justificando la violación, pero me gustan esas probabilidades”.

Traducción de Sara Pignatiello