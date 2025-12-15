La “Madeline real” del álbum de Lily Allen se pronuncia sobre las acusaciones de romance con David Harbour

Una diseñadora de vestuario que se cree que inspiró la canción "Madeline" de Lily Allen habló sobre las acusaciones de que tuvo una aventura con el exmarido de la cantante, David Harbour.

En el último álbum de Allen, West End Girl, que escribe la crónica de la ruptura de su matrimonio con la estrella de 50 años de Stranger Things, la cantante sugiere que su exmarido fue en contra de los términos de su matrimonio abierto y tuvo una aventura con una mujer a la que se refiere como “Madeline”.

En una publicación de Instagram compartida el domingo, Natalie Tippett, una diseñadora de vestuario de Estados Unidos que trabajó con Harbour en la película de 2021 We Have a Ghost, negó que hubiera tenido un romance con nadie y que se había sentido “extremadamente violada” después de que se la relacionara con la expareja tras el estreno de West End Girl en octubre.

Tippett había sido contactada previamente por el MailOnline para un artículo en el que aparentemente confirmaba ser la persona a la que se referían las canciones “Tennis” y “Madeline”.

Pero Tippett afirmó en su post de Instagram —que no nombraba directamente a Allen ni a Harbour— que había sido citada erróneamente por la publicación y que “nunca concedió una entrevista” sobre el asunto.

open image in gallery Natalie Tippett es la diseñadora de vestuario que trabajó con Harbour en la película de 2021 We Have a Ghost ( Instagram via @natalie_tippett / Getty Images )

“No tuve una aventura de tres años con nadie”, escribió.

Continuó, aparentemente refiriéndose a Allen: “No estoy segura de por qué esta persona está tan empeñada en poner a la gente en mi contra o crear la narrativa que ambos sabemos que es falsa, basándose en los mensajes reales que guardé y que nos enviamos... los mismos que ahora fueron tan referenciados en una canción sin mi consentimiento”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Allen en busca de comentarios.

“No estoy segura de por qué se fijó en mí; no pongo a las mujeres unas contra otras por el comportamiento de los hombres, y menos aún en una relación abierta”, dijo.

A continuación, agregó: “Le deseo todo el éxito, dinero, curación, felicidad y cualquier otra cosa que busque a través de esto”.

open image in gallery Lily Allen relata la ruptura de su matrimonio con David Harbour en su último disco ( AFP via Getty Images )

Tippett también dijo sentirse “extremadamente violada” por los mensajes amenazantes que recibió de personas en redes sociales tras la publicación del artículo.

“Por favor, antes de que me envíes odio, recuerda que soy un ser humano, no un personaje creado por alguien”, añadió.

En un comunicado de prensa, Allen describió previamente el álbum como una “mezcla de realidad y ficción que espero sirva para recordar lo estoicos, pero también lo frágiles que podemos ser los seres humanos”.

open image in gallery Lily Allen y David Harbour fotografiados en junio de 2021 ( Getty Images )

En declaraciones a The Times a principios de año, Allen dijo que Madeline era “un personaje de ficción”. Cuando se le preguntó si era una “constructora de otros”, Allen respondió: “Sí”.

En una canción titulada “Madeline”, Allen canta: “We had an arrangement / Be discreet and don’t be blatant / There had to be payment / It had to be with strangers / But you’re not a stranger, Madeline.” (Teníamos un acuerdo / Sé discreta y no seas descarada / Tenía que haber pago / Tenía que ser con extraños / Pero tú no eres una extraña, Madeline)

La canción termina con un mensaje de voz de Madeline, que fue recreado por Dakota Johnson durante la aparición de Allen en Saturday Night Live como invitada musical el fin de semana.

Johnson apareció detrás de una cortina transparente en una cama, diciendo: “Odio que estés sufriendo tanto en este momento. No quiero ser la causa de ninguna molestia. Me dijo que eras consciente de lo que estaba pasando y que tenía tu pleno consentimiento”.

A continuación, agregó: “Si está mintiendo, entonces por favor házmelo saber. Porque tengo mis propios sentimientos sobre la deshonestidad. Las mentiras no son algo en lo que quiera verme envuelta”.

“Por cierto, puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento. Si necesitas más detalles o simplemente desahogarte o lo que sea”.

Luego se acercó a Allen, diciendo: “Amor y luz, Madeline”, antes de besarle la mejilla al concluir la actuación.

Traducción de Olivia Gorsin